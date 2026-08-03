© Foto: Google GeminiGold steigt wieder über 4.000 US-Dollar. Deutsche Bank Research hält die Korrektur bereits für beendet und sieht den Preis bis zum vierten Quartal bei 4.600 US-Dollar. Doch ein Modell warnt vor einem tiefen Rückschlag.Der Goldpreis ist am Montag gestiegen. Ein schwächerer US-Dollar und Hoffnungen auf eine Einigung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran stützten das Edelmetall. Die Aussicht auf ein Abkommen ließ die Ölpreise deutlich fallen. Dadurch gingen die Sorgen vor hoher Inflation und dauerhaft hohen Zinsen zurück. Im Juli erzielte Gold erstmals seit fünf Monaten wieder einen Monatsgewinn. Deutsche Bank Research sieht den Goldmarkt weiterhin in einer Phase außergewöhnlich …
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