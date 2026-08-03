Berlin (ots) -Mamas in der Mache: Ein neuer Podcast über Kinderwunsch, lesbische Elternschaft und die Vielfalt von Familienwegen startet am Mittwoch den 5. August."Mamas in der Mache" erzählt die persönliche Kinderwunschreise eines lesbischen Paares und zeigt, welche Herausforderungen entstehen können, wenn der Wunsch nach Familie auf medizinische, rechtliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen trifft, die vielfältige Familienrealitäten noch nicht überall selbstverständlich berücksichtigen. Der Podcast startet am 05.08.2026 auf allen gängigen Podcast-Plattformen.Wenn der Kinderwunsch auf Realität trifftWas bedeutet es, als lesbisches Paar Eltern werden zu wollen?Mit dieser Frage beschäftigt sich der neue deutschsprachige Podcast "Mamas in der Mache", der am 05.08.2026 auf allen gängigen Podcast-Plattformen startet. Die Gastgeberinnen Lisa und Kate nehmen ihre Hörer*innen mit auf ihre persönliche Reise zur Elternschaft - von den ersten Überlegungen zum Kinderwunsch über Samenspende und Kinderwunschklinik bis hin zu Schwangerschaft, Geburt und den vielen Entscheidungen auf dem Weg zur eigenen Familie.Dabei ist "Mamas in der Mache" kein klassischer Ratgeber-Podcast. Im Mittelpunkt steht eine persönliche Geschichte: ehrlich erzählt, emotional begleitet und gleichzeitig mit fundierten Informationen rund um queere Familiengründung, lesbische Elternschaft und unterschiedliche Wege zur Elternschaft.Denn hinter dem Wunsch nach Familie stehen für viele queere Menschen besondere Fragen: Welche Möglichkeiten gibt es durch Samenspende? Wie funktioniert eine Kinderwunschbehandlung? Welche rechtlichen Schritte sind notwendig? Wie wird Elternschaft anerkannt? Welche Rolle spielen Stiefkindadoption, Familienrecht und gesellschaftliche Erwartungen?Lisa und Kate erzählen ihren Weg nicht aus der Rückschau. Sie begleiten eine Familiengründung, die noch im Prozess ist - mit allen Hoffnungen, Unsicherheiten, Herausforderungen und besonderen Momenten, die dazugehören."Während unserer eigenen Kinderwunschreise haben wir immer wieder gemerkt, wie schwierig es sein kann, Antworten auf konkrete Fragen zu finden", erzählen die beiden Gastgeberinnen. "Es gibt viele Informationen über medizinische Möglichkeiten oder rechtliche Regelungen - aber viel weniger persönliche Geschichten darüber, wie sich dieser Weg emotional wirklich anfühlt."Eine persönliche Geschichte mit gesellschaftlicher RelevanzDabei geht es nicht darum, neue Familienformen zu definieren. Regenbogenfamilien, queere Familien und vielfältige Familienformen existieren seit vielen Jahren. "Mamas in der Mache" macht sichtbar, wie unterschiedlich Wege zur Elternschaft sein können - und warum manche Menschen auf diesem Weg noch immer zusätzliche Hürden überwinden müssen.Als deutsch-französisches Ehepaar erleben Lisa und Kate zusätzlich, wie unterschiedlich Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft in Deutschland und Frankreich betrachtet und organisiert werden. In späteren Episoden widmen sie sich unter anderem kulturellen Unterschieden rund um Schwangerschaftsvorstellungen, medizinische Begleitung, Geburt, Kaiserschnitt, Periduralanästhesie, Stillen sowie den Erwartungen und dem Druck, den sich viele werdende Mütter selbst machen.Diese Perspektive zeigt: Familiengründung ist nicht nur eine persönliche Erfahrung, sondern auch eine kulturelle, gesellschaftliche und rechtliche Frage.Der Podcast richtet sich nicht nur an queere Menschen mit Kinderwunsch, sondern an alle, die ähnliche Erfahrungen machen, sich mit Fragen rund um Familiengründung beschäftigen oder verstehen möchten, welche Herausforderungen unterschiedliche Wege zur Elternschaft mit sich bringen können.Über die GastgeberinnenHinter "Mamas in der Mache" stehen Lisa und Kate - ein deutsch-französisches Ehepaar, das seine eigene Reise zur Elternschaft erzählt und persönliche Erfahrungen mit gesellschaftlichen Fragen verbindet. Lisa Ducret bringt ihren journalistischen Hintergrund aus ihrer Zeit als Multimedia-Journalistin bei der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sowie ihre Erfahrung in Storytelling und Kommunikation ein. Kathleen Ducret ergänzt diese Perspektive mit ihrer Erfahrung aus Beratung und Business Analyse sowie ihrem analytischen Blick auf komplexe Strukturen und Prozesse. Gemeinsam verbinden sie persönliche Erfahrung, journalistisches Erzählen und systemisches Denken, um aus einer individuellen Kinderwunschreise eine Geschichte über lesbische Elternschaft, queere Familien und gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu machen.Über den Podcast"Mamas in der Mache" ist ein deutschsprachiger Kinderwunsch- und Familienpodcast von Lisa und Kate. Als verheiratetes deutsch-französisches lesbisches Paar erzählen sie von ihrem Weg zur Elternschaft - von Kinderwunsch, Samenspende und Kinderwunschklinik über rechtliche Elternschaft, Stiefkindadoption und Schwangerschaft bis hin zu den Fragen, die Familiengründung innerhalb einer Regenbogenfamilie mit sich bringt.Der Podcast verbindet persönliches Storytelling mit Informationen rund um lesbische Elternschaft, queere Familien, LGBTQIA+-Familien, Familienvielfalt und gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Er startet am 05.08.2026 auf allen gängigen Podcast-Plattformen und erscheint jeden zweite Mittwoch.Themen- Kinderwunsch bei lesbischen Paaren- Lesbische Elternschaft- Regenbogenfamilien und LGBTQIA+-Familien- Queere Familienrealitäten- Familienvielfalt und unterschiedliche Wege zur Elternschaft- Samenspende und Spendersuche- Kinderwunschklinik und Kinderwunschbehandlung- Schwangerschaft und Geburt als lesbisches Paar- Rechtliche Elternschaft und Anerkennung der Elternschaft- Stiefkindadoption- Familiengründung in Deutschland und Frankreich- Kulturelle Unterschiede rund um Schwangerschaft und Geburt- Mutterschutz und Elternzeit- Gesellschaftliche und rechtliche Herausforderungen queerer FamilienSocial MediaInstagram: @mamasindermache - https://www.instagram.com/mamasindermache/TikTok: @mamas.in.der.mache - https://www.tiktok.com/@mamas.in.der.macheYouTube: @MamasInDerMache - https://www.youtube.com/@MamasInDerMacheWeiteres Pressematerialhttps://drive.proton.me/urls/4QENEX4M00E0XfmWgceoALPressekontakt:Lisa und Kathleen Ducret+491742025333mamasindermache@gmail.comE-Mail-Anfragen werden bevorzugt.Original-Content von: Mamas in der Mache | Der Podcast, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183127/40000123