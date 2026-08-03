Wie China die nächste Weltwirtschaftskrise auslösen könnte

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Laut dem "Global Critical Minerals Outlook 2026" der Internationalen Energieagentur hängt ein gewaltiger Teil der Weltwirtschaft an einem kleinen Rohstoffhebel: Seltene Erden. Würde China seine Exportkontrollen vollständig durchsetzen, stünden außerhalb Chinas jährlich 6,5 Billionen US-Dollar nachgelagerte Produktion im Risiko.
Laut dem "Global Critical Minerals Outlook 2026" der Internationalen Energieagentur hängt ein gewaltiger Teil der Weltwirtschaft an einem kleinen Rohstoffhebel: Seltene Erden. Würde China seine Exportkontrollen vollständig durchsetzen, stünden außerhalb Chinas jährlich 6,5 Billionen US-Dollar nachgelagerte Produktion im Risiko.
Chinas 6,5-Billionen-Dollar-Hebel
Seltene Erden klingen nach Nische. In Wahrheit stecken sie in Magneten, Motoren, Elektronik, Rechenzentren, Verteidigungssystemen und moderner Mobilität. Das Risiko entsteht nicht beim
Rohstoffpreis, sondern beim Produktionsstopp danach.
Die IEA beziffert das gefährdete Volumen auf 6,5 Billionen US-Dollar pro Jahr. Diese Zahl ist kaum greifbar: Sie entspricht ungefähr 7% der gemeinsamen Wirtschaftsleistung der betroffenen Länder. Anders gesagt: Es geht nicht um ein paar teure Bauteile, sondern um einen Teil der globalen Industrieproduktion, der größer ist als die jährliche Wirtschaftsleistung vieler großer Volkswirtschaften.
Das wäre keine normale Lieferkettenstörung. Es wäre ein Szenario, in dem wenige kontrollierte Materialien ganze Industrien bremsen. Genau darin liegt Chinas Hebel: Ein kleiner Rohstoffengpass kann am Ende Autos, Rechenzentren, Elektronik und Rüstung gleichzeitig treffen.
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