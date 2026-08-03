Wenn Investieren besonders viel Spaß macht, folgt irgendwann die Rechnung. Genau darum geht es in Folge 36 von "Börse aufs Ohr". Der S&P500 wirkt zwar noch stabil, doch unter der Oberfläche läuft bereits eine stille Korrektur. Highflyer aus dem Halbleiter- und KI-Sektor haben an Schwung verloren, während das Kapital zwischen Branchen und Einzeltiteln rotiert. Fundamental bleibt der KI-Zyklus intakt - hohe Erwartungen, gestiegene Realzinsen und ambitionierte Bewertungen machen den Markt jedoch anfälliger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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