Die Heidelberg Materials-Aktie musste in den vergangenen Monaten deutliche Kursverluste hinnehmen. Seit dem Jahreshoch bei rund 238 € befindet sich das Papier in einem anhaltenden Abwärtstrend und notiert am Montag aktuell bei 160 €. Damit stellt sich die Frage: Bieten sich auf diesem Niveau wieder attraktive Einstiegschancen? Geschäftsentwicklung stabilisiert sich Nach einem schwächeren Jahresauftakt entwickelte sich das operative Geschäft im zweiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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