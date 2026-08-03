Die Siltronic-Aktie hat zu Wochenbeginn kräftig zugelegt. Gleich zum Auftakt des Xetra-Handels schoss das Papier um 7 Prozent nach oben, gab einen Teil davon aber wieder ab und notierte zuletzt noch mit einem Plus von 2 Prozent. Treiber ist eine weitere Kaufempfehlung, diesmal von der UBS. Immer mehr Analysten drehen auf Kauf Bereits am Donnerstag hatte die Siltronic-Aktie starken Rückenwind bekommen. Grund waren Anzeichen einer Belebung beim Geschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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