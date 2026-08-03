FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Tim Rokossa berichtete in einer am Montag vorliegenden Studie von einem Treffen mit dem Konzernchef und dem Finanzvorstand. Er habe den Eindruck, dass das Management der anstehenden Modelloffensive weiterhin sehr optimistisch gegenüberstehe und den Fokus auf Effizienzsteigerungen lege. Gleichzeitig werde an der Absicht festgehalten, Kapital an die Aktionäre auszuschütten./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007100000
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