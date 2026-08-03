Lohnt es sich finanziell, eine Ausbildung im Versicherungsgewerbe zu absolvieren? Wie viel verdienen Azubis in der Versicherungsbranche eigentlich aktuell? Das WSI hat 20 ausgewählte Tarifbranchen verglichen. Die gute Nachricht für Azubis mit Tarifvertrag: Wie eine aktuelle Auswertung des Tarifarchivs des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung über 20 ausgewählte Tarifbranchen zeigt, bekommen Auszubildende im ersten Jahr nur noch in wenigen Branchen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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