Bitcoin Prognose August 2026 nach 265 Millionen Dollar ETF-Abflüssen und BTC bei 63.000 Dollar

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Die Bitcoin Prognose für August startet mit einem unangenehmen Signal. Die US-Spot-ETFs verzeichneten am 31. Juli 265 Millionen Dollar an Nettoabflüssen, und BTC wurde an der Marke von 65.000 Dollar erneut abgewiesen. Trotzdem schloss der Juli mit einem Nettozufluss von 172,4 Millionen Dollar und damit erstmals seit April positiv. Was wiegt schwerer, der schwache Monatsausklang oder der erste grüne Monat seit dem Frühjahr?

Bitcoin Prognose zwischen ETF-Abflüssen und der Zone um 62.000 Dollar

Nach Angaben von Bitcoin.com News zogen Anleger am 31. Juli netto 265,4 Millionen Dollar aus den US-Spot-ETFs ab. Der iShares Bitcoin Trust von BlackRock stand allein für 122,7 Millionen Dollar, gefolgt von Fidelitys FBTC mit 54,8 Millionen und Grayscales GBTC mit 52,6 Millionen. Einen Tag zuvor hatten dieselben Produkte noch 233,1 Millionen Dollar eingesammelt, was den Umschwung besonders scharf macht.

Der Preis reagierte entsprechend. Laut Bybit handelte BTC am 1. August bei 62.871 Dollar und damit fast drei Prozent unter dem Vortag, nachdem der Tagesbereich zwischen 62.473 und 65.164 Dollar gelaufen war. Der Anteil von Bitcoin am Gesamtmarkt fiel auf 58,41 Prozent. Händler markieren Liquidationszonen bei 62.000 und 65.000 Dollar, weshalb Bewegungen in diesem Bereich schnell größer ausfallen. Darüber liegen der 50-Tage-Durchschnitt bei 64.891 und der 100-Tage-Durchschnitt bei 67.481 Dollar.

Für die Bitcoin Prognose bleibt der Rahmen damit eng. Die Fed hielt den Leitzins am 29. Juli bei 3,50 bis 3,75 Prozent, und der Streit um das CLARITY-Gesetz kommt nicht voran, wobei Wettmärkte die Verabschiedung in diesem Jahr nur mit 27 Prozent bewerten. Selbst ein Ausbruch über 67.000 Dollar wäre bei 1,26 Billionen Dollar Bewertung ein Plus von wenigen Prozent. Genau hier rechnen viele Anleger neu und fragen, wo eine kleine Summe heute noch große Wirkung entfaltet.

Pepeto zeigt, wo die Bitcoin Prognose keine Antwort mehr hat

Wer bis hierhin mitgerechnet hat, landet genau bei dieser Frage. Pepeto ist eine Börse für Meme Token, gegründet von einem der Köpfe hinter dem originalen Pepe-Coin, und gibt Haltern Zugang zu funktionierenden Handelswerkzeugen. Ausgelegt sind diese Werkzeuge auf mehr als eine halbe Milliarde Krypto-Halter weltweit.

Im Mittelpunkt steht PepetoSwap, eine Börse ohne Gebühren, auf der Nutzer handeln, ohne die Kosten zu zahlen, die auf anderen Plattformen an jedem Ergebnis nagen. Für alle, die von jedem einzelnen Trade mehr behalten wollen, entscheidet genau dieses Werkzeug über Erfolg oder Misserfolg. Dazu kommt eine Cross Chain Bridge, und beide Bausteine erfüllen jeweils eine eigene Aufgabe und greifen als vollständiges Handelssystem ineinander. Möchte ein Halter etwa Token zwischen Ethereum und der BNB Chain bewegen, übernimmt die Bridge den Transfer, während PepetoSwap auf der Gegenseite den besten Kurs sucht.

Wer beim Vorverkauf einsteigt, sichert sich einen deutlichen Vorsprung, und genau deshalb hat dieser Vorverkauf bereits mehr als 10 Millionen Dollar von Wallets angezogen, die das Ergebnis durchgerechnet haben, bevor die Menge eintraf. Das Projekt trägt ein Prüfsiegel von SolidProof, dessen Team den kompletten Programmcode vor dem Verkaufsstart untersucht und für sauber erklärt hat. Fest fixiert sind 420 Billionen Token als Gesamtangebot, und ein erwartetes Binance-Listing könnte den Preis innerhalb weniger Tage nach dem Start neu bewerten.

Während die Bitcoin Prognose um einzelne Prozentpunkte ringt, liegt der Einstiegspreis weiterhin bei nur 0,000000188 Dollar, was viel Raum nach oben lässt, weil der Listing-Preis über dem Preis des Vorverkaufs liegen dürfte. Auf der offiziellen Pepeto-Website treten stündlich neue Halter ein. Genau dieser Abstand ist der Teil, den frühe Käufer später verbuchen könnten. Pepeto hat funktionierende Werkzeuge geliefert, während andere Projekte Versprechen geliefert haben, und dieser Einstieg besteht weiterhin für alle, die handeln, bevor sich das Fenster zum Listing schließt.

Fazit zur Bitcoin Prognose

Die Bitcoin Prognose hängt im August an Zuflüssen, die am letzten Julitag abrupt gedreht haben. Auf 1,26 Billionen Dollar Bewertung bleibt der Spielraum begrenzt, während ein Vorverkauf eine andere Rechnung eröffnet. Der letzte Zyklus hat jene Wallets belohnt, die sich zuerst bewegt haben, während die Wartenden zusahen, wie der Preis davonlief. Ein Projekt mit funktionierenden Werkzeugen und erwartetem Binance-Listing bleibt kaum auf dem Vorverkaufspreis stehen, sobald das Handelsfenster öffnet. Wer jetzt einsteigt, während der Markt noch zögert, sichert sich eine Preisstufe, die das Listing nach oben korrigieren dürfte. Wer sie verstreichen lässt, zahlt den Preis, den der Markt bestimmt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Bitcoin Prognose für August 2026?

BTC handelt knapp über 63.000 Dollar nach erneuter Ablehnung bei 65.000 Dollar. Unterstützung liegt um 62.000 Dollar, darüber liegen 64.891 und 67.481 Dollar.

Was ist Pepeto und wo läuft der Vorverkauf?

Pepeto betreibt eine Börse für Meme Token mit PepetoSwap und einer Bridge zwischen den Ketten, geprüft durch SolidProof. Der Einstieg läuft über pepetocoin.com. Die laufende Stufe ist auf pepetocoin.com einsehbar.