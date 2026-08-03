Mainz (ots) -
Woche 37/26
Mi., 9.9.
Bitte Programmänderung beachten:
22.15 auslandsjournal (VPS 22.14/HD/UT)
Moderation: Alica Jung
Deutschland 2026
(Weiterer Ablauf ab 23.00 Uhr wie vorgesehen. "Die Spur" entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6326559
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