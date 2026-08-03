Mainz (ots) -Atessa und Theresia litten unter Panikattacken, Selbstzweifeln und dem Gefühl von Schutzlosigkeit - seitdem sie wissen, dass ihre Identitäten für Deepfake-Bilder missbraucht worden sind. Im "37°Leben"-Film von Autorin Alesia Harrer "Deepfakes - Leben nach digitaler Gewalt" sprechen die beiden Frauen darüber, wie ihr Leben dadurch aus den Fugen geraten ist. Die Reportage ist ab Freitag, 7. August 2026, 5.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal abrufbar und am Sonntag, 9. August 2026, 9.03 Uhr, im ZDF zu sehen."Ich habe mich geschämt, ich habe mich geekelt"So beschreibt Theresia die Zeit, nachdem ihr klar wurde, dass Fotos von ihren privaten Social Media-Profilen in pornografische Bilder umgewandelt und auf gefälschten Profilen veröffentlicht worden sind. "Klein und machtlos" fühlte sich Atessa, als ihr bewusst wurde, dass auch mit ihrer Identität Seiten im Netz mit sexualisierten Inhalten erstellt und online verbreitet worden sind.Aus Scham wird Selbstermächtigung, aus Ohnmacht StärkeAtessa und Theresia sind Betroffene von Deepfake-Bildern geworden, weigern sich jedoch, in der Opferrolle zu bleiben. Beide Frauen suchen nach den Tätern. Sie machen ihre Geschichten öffentlich und setzen sich für die Rechte anderer Betroffener ein. "Es hat mir geholfen, nicht nur Betroffene zu sein, sondern auch Expertin", sagt die Aktivistin Theresia. Atessa macht inzwischen mehr Sport - um den Kopf freizubekommen und ihr Körperbild selbst zu definieren: "Ich bin deutlich stärker als diese Schwächlinge, die die ganzen Kommentare im Netz geschrieben haben."Diese Sendung wird mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zur Sendung erreichen Sie Christina Betke telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de sowie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 - 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpresseportal.zdf.de%2Fpresse%2F37gradleben&data=05%7C02%7CBetke.C%40zdf.de%7C2a216255f9e747046a7d08ddd4024a55%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638899828520959815%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=aJ44Qvr5KMv2u15jrx7cfSAT5Njpin%2F8vtzQaq%2BVByI%3D&reserved=0)(nach Log-in), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere Informationen- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht "Deepfakes - Leben nach digitaler Gewalt" zur Preview (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/37leben-deepfakes-leben-nach-digitaler-gewalt) (nach Log-in) im ZDF-Presseportal bereit.- 37 Grad Leben (https://www.zdf.de/37-grad-leben-108) im ZDF-Streaming-Portal- 37° bei YouTube (https://www.youtube.com/37Grad)- 37° Grad bei Instagram (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fzdf37grad%2F&data=05%7C02%7CBetke.C%40zdf.de%7C9a61318817ff487c577b08dde16de018%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638914584196463877%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=fjvZjeoddaQWPthzIfi3x7TYcjxGh5FoWY20alWtb48%3D&reserved=0)- 37° bei TikTok (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tiktok.com%2F%4037grad%3Flang%3Dde-DE&data=05%7C02%7CBetke.C%40zdf.de%7C9a61318817ff487c577b08dde16de018%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638914584196486603%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Uanp6RpkA55%2Faf9%2FGBqC%2FJEKORXX1g9ZUMwLtfsZ7Mk%3D&reserved=0)- 37° bei Facebook (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FZDF37Grad%2F%3Flocale%3Dde_DE&data=05%7C02%7CBetke.C%40zdf.de%7C9a61318817ff487c577b08dde16de018%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638914584196518792%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=LZ1qdB%2FUjaCYhhI5RI9nr%2FlukB1aNNnUVEvRVmgl728%3D&reserved=0)- ZDF 37 Grad | WhatsApp-Kanal (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.whatsapp.com%2Fchannel%2F0029Vb9sFwQI1rciwXXjSP1i&data=05%7C02%7CBetke.C%40zdf.de%7C9a61318817ff487c577b08dde16de018%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638914584196502434%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=%2B57XFRCd0lo8yr76yRnLWroiHlD3dZM30431S4A3NMo%3D&reserved=0)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6326571