Paris (www.fondscheck.de) - Edmond de Rothschild Asset Management erweitert mit Stephan Schneider ab dem 1. August sein Wealth & Wholesale Team in Frankfurt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In seiner Funktion als Director Wholesale Distribution wird er für den Ausbau und die Pflege der Kundenbeziehungen in Deutschland und Österreich zuständig sein. In seinen Verantwortungsbereich fallen Retail-Banken, Privatbanken, Plattformen, Fondsselektoren, Vermögensverwalter, unabhängige Finanzberater und Versicherungsmakler. Schneiders Schwerpunkt wird auf liquiden Fonds und den Private Market-Strategien von Edmond de Rothschild AM liegen. Ziel ist es, die Präsenz von Edmond de Rothschild im deutschsprachigen Wholesale-Markt zu erhöhen. Er berichtet an Dominik Kremer, Head of Distribution Germany & Austria. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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