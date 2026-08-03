In Deutschlands Traditionsunternehmen gehen reihenweise die Lichter aus. Die Wirtschaftsnachrichten im Juli 2026 lesen sich wie eine endlose Traueranzeige für die deutsche Industrie. Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist im Juli zwar leicht gestiegen: auf 86,6 Punkte. Doch das liegt deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt von 96,56 Punkten. Die Bundesbank bescheinigt unserer Wirtschaft "Schwunglosigkeit". Im Dreimonatsvergleich fällt der D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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