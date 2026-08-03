Ein US-Spezialist aus dem Beauty-Sektor beweist, dass Filialgeschäft und digitale Plattformen keineswegs Gegensätze sein müssen. Das Unternehmen verbindet stationäre Erlebniswelten mit E-Commerce, Social Commerce, Künstlicher Intelligenz, Logistik und datengetriebenem Marketing. Neue Absatzmärkte und zusätzliche Erlösquellen sorgen für kräftigen Rückenwind und eröffnen der Aktie weiteres Kurspotenzial.Im hart umkämpften Beauty-Markt entscheidet nicht allein das Sortiment über den Erfolg. Ebenso ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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