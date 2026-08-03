Bernecker Börsenkompass

Letzte Woche markierte in der laufenden Berichtssaison einen Wendepunkt. Lange genügte es, möglichst hohe KI-Investitionen anzukündigen. Heute fragt die Börse genauer nach: Was bringen diese Milliarden bereits ein?Entscheidend sind nicht mehr die Höhe der CapEx Investitionen, sondern deren Rendite - gemessen an Wachstum, Margen und freiem Cashflow. Microsoft, Amazon, Alphabet, Apple und Meta liefern dafür vier sehr unterschiedliche Lehrstücke. Wir fassen die Erkenntnisse in den nächsten Zeilen kompakt zusammen.Nicht die Milliarden zählen - sondern das, was sie erwirtschaftenMicrosoft: Der GoldstandardMicrosoft hat den Markt regelrecht begeistert. Rund 41 Mrd. Dollar CapEx wirken zunächst gigantisch. Gleichzeitig erwirtschaftete der Konzern rund 20 Mrd. Dollar freien Cashflow. Azure wächst um mehr als 40 %, Copilot gewinnt Kunden und die Margen bleiben hoch.Die Botschaft ist eindeutig: Microsoft investiert enorme Summen - und verdient bereits heute hervorragend daran. Genau dafür wurde die Aktie mit einem Kurssprung von fast 16 % belohnt. Das entspricht einem Zuwachs von 450 Mrd US-Dollar an einem Tag - etwa doppelt so viel wie der Wert von Siemens. In der kompletten Woche waren es sogar rund 20%. Die Verteilung von 2 Teilen CapEx und einem Teil freiem Cashflow ist damit der Goldstandard aus der letzten Woche.Amazon: Der WachstumsbeweisAmazon erhielt ebenfalls viel Applaus - allerdings aus einem anderen Grund. Der freie Cashflow steht wegen der gewaltigen Investitionen unter Druck. Entscheidend war vielmehr, dass AWS wieder um 37 % wuchs - so stark wie seit vielen Jahren nicht mehr. Damit sehen Anleger erstmals den Beweis, dass die Milliarden für Rechenzentren tatsächlich zusätzliches Cloudwachstum erzeugen. Die kräftige Kursreaktion war deshalb vor allem ein Vertrauensvotum für die KI-Strategie. Auf Wochensicht konnte die Aktie rund 15 % zulegen. Sehr stark!Alphabet und Meta: Der Renditenachweis fehlt nochOperativ lief es bei beiden Unternehmen gut, trotzdem reagierte die Börse verhalten. Der Grund: enorme Investitionen treffen auf einen stark belasteten - bei Alphabet sogar negativen - freien Cashflow.Die Botschaft des Marktes lautet damit: Gute Zahlen allein reichen nicht mehr. Wer heute Milliarden investiert, muss zeigen, dass daraus bereits höhere Umsätze, Margen und Cashflows entstehen. Ich bin allerdings zuversichtlich, dass es Alphabet gelingen wird, diesen Nachweis zu erbringen. Bei Meta würde ich meine Hand dafür nicht ins Feuer legen.Apple: Ausblick und Marge störenDer Ausblick von Apple stellte für das Septemberquartal etwa 9 bis 11 % Umsatzwachstum in Aussicht. Der Markt hatte eher rund 12 % erwartet. Speicher- und Komponentenpreise steigen, die profitable Servicesparte enttäuschte leicht, weshalb die Margen sinken werden. Apple stellte für das nächste Quartal schon niedrigere Bruttomargen in Aussicht. Außerdem gabe es einmalige Zollrückerstattungen. Das ist nicht der Mix aus dem Anlegerträume gemacht sind. Die Aktie ist in diesem Jahr auch schon sehr gut gelaufen.Die Spielregeln haben sich geändert. Noch vor einem Jahr zählte vor allem die Höhe der KI-Investitionen. Heute zählt deren Rendite. Microsoft ist der Goldstandard mit 2/1 (CapEx/FCF). Amazon zeigt, dass auch ein explosionsartiges Wachstum die Investitionen rechtfertigen kann. Alphabet und Meta müssen diesen Nachweis noch überzeugender liefern. Apple hat hervorragende Monate hinter sich, kann die aber mit dem vorsichtigen Ausblick nicht nach vorne tragen.Wir sind zuversichtlich, dass Alphabet den Dreh schafft und zu den beiden Gewinnern der letzten Woche, wird aufschließen können. Wir bleiben deshalb bei Amazon und Alphabet investiert. Wer bei Alphabet noch nicht investiert ist oder aufstocken möchte, kann jetzt zugreifenDas Fazit lesen Sie im