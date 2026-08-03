KI-Tools helfen dabei, zahlreiche Sicherheitslücken aufzudecken. Tatsächlich wurde aber nur ein geringer Teil der aufgezeigten Schwachstellen aktiv ausgenutzt. Woran das laut Sicherheitsforscher:innen liegt. Zahlreiche Verantwortliche von diversen Diensten, Webseiten und Anwendungen kämpfen aktuell mit demselben Problem. Durch KI-Tools, die Sicherheitslücken in ihren Werken in kürzester Zeit aufspüren können, werden sie mit Sicherheitsberichten überschwemmt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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