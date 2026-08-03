Krypto News zu XRP bei 1,06 Dollar und der Frist im Senat

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XRP steht am 2. August bei 1,06 Dollar und sitzt damit exakt auf dem Drehpunkt, den der Markt seit Wochen verteidigt. Die Krypto News zum Wochenstart drehen sich deshalb nicht um die Charts, sondern um Washington. Stimmt der Senat noch vor der Sommerpause über das CLARITY-Gesetz ab oder verschiebt sich die Regulierung erneut um Jahre? Der Kalender lässt nur noch wenige Sitzungstage, und die Nachrichtenlage sieht dabei freundlicher aus als der Chart. Für Anleger wiegt diese eine Frist schwerer als jede andere Meldung dieser Woche.

Krypto News zu XRP und dem Zeitplan des Senats

Der gesamte Kryptomarkt kommt am 2. August auf 2,18 Billionen Dollar, Bitcoin hält sich über 63.000 Dollar und Ethereum liegt bei rund 1.870 Dollar. XRP handelt in diesem Umfeld bei 1,06 Dollar und bringt damit rund 66,4 Milliarden Dollar auf die Waage. Innerhalb eines Tages wurden XRP im Wert von rund 575 Millionen Dollar gehandelt, während die amerikanischen Spot-ETFs kumuliert rund 1,5 Milliarden Dollar eingesammelt haben. Laut CoinGape kommt der Senat am 3. August wieder zusammen, doch die erste Abstimmung betrifft eine Übergangsfinanzierung ohne jeden Bezug zur Kryptoregulierung.

Für das CLARITY-Gesetz steht bis heute kein Termin im Plenum. Die Fraktionsführung müsste zunächst den nötigen Verfahrensantrag stellen, und bis zur Sommerpause bleiben dafür nur wenige Tage. Auf Polymarket liegt die Wahrscheinlichkeit für 2026 nur bei 30 Prozent. Der Kurs bildet genau diese Unsicherheit ab. Der unmittelbare Drehpunkt liegt bei 1,06 Dollar, ein bestätigter Ausbruch über 1,10 Dollar würde 1,13 Dollar ansteuern, danach warten Verkäufer bei 1,20 Dollar. Unter 1,06 Dollar rückt die Marke von 1,00 Dollar zurück in den Blick.

Laut CoinMarketCap bleibt XRP seit Tagen unter 1,10 Dollar gefangen, während Analysten auf einen historisch schwachen August verweisen. Gleichzeitig fordert die National Sheriffs Association Änderungen am Gesetzestext, was den Zeitplan weiter belastet. Auf der technischen Seite bringt das Release 3.3.0 des XRP Ledgers Funktionen, die Banken und großen Plattformen den Zugang erleichtern sollen.

Die Krypto News zu XRP fallen damit besser aus, als der Kurs vermuten lässt. Bei rund 66 Milliarden Dollar Bewertung entscheidet allerdings nicht mehr die Technik über den Ertrag, sondern die Menge an frischem Kapital, die von außen zufließen müsste. Wer diese Rechnung kennt, sucht seine Chance derzeit eine Größenordnung tiefer.

Pepeto und die Cross-Chain-Bridge, die ohne Beschluss aus Washington arbeitet

Ein Gesetz kann einen Kurs bewegen, ein fertiges Produkt bewegt ihn unabhängig davon. Genau an dieser Stelle taucht Pepeto in den Krypto News auf, ein Netzwerk aus der Hand eines ehemaligen Binance-Experten, dessen erwartetes Binance-Listing näher rückt. Der Vorverkauf hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, während im übrigen Markt Woche für Woche Kapital abfloss. Wer in diesen Tagen nach Bewegung sucht, findet sie eher dort als bei den großen Namen.

Die Cross-Chain-Bridge schiebt Token von einer Kette auf die andere, ohne die Wartezeiten und Kosten, die externe Dienste dafür verlangen. Direkt daneben arbeitet PepetoSwap, wo ein Tausch keine Gebühr kostet und der Ertrag deshalb im Depot des Nutzers bleibt. Beide Anwendungen sind fertig und im Einsatz, sie stehen nicht als Versprechen auf einem Fahrplan für die Zeit nach dem Start.

Gefüllt hat sich diese Kasse in Wochen, in denen Bitcoin-ETFs 2,73 Milliarden Dollar an Abflüssen meldeten und die großen Coins auf Jahrestiefs rutschten. Wer damals Kapital band, tat das nicht auf Verdacht, denn die Werkzeuge liefen bereits und die abgeschlossenen Runden belegten eine echte Nachfrage. Vor der Öffnung des Vorverkaufs hat SolidProof den kompletten Code kontrolliert und den Vertrag freigegeben, womit die Sicherheitsfrage vor dem Einstieg geklärt ist.

Der Preis im Vorverkauf liegt bei 0,000000188 Dollar. Während die Schlagzeilen an einem Abstimmungstermin hängen, könnte der interessantere Einstieg in einem Vorverkauf liegen, den der breite Markt bisher übersehen hat. Ein Netzwerk mit gebührenfreiem Tausch und einer bereits laufenden Bridge ist genau die Konstellation, aus der in der Vergangenheit die bekannten Geschichten früher Käufer entstanden sind. Alle Zahlen dazu und ein direkter Blick auf die laufenden Werkzeuge finden sich bei Pepeto.

Fazit

Die Krypto News rund um XRP liefern gute Nachrichten und einen Kurs bei 1,06 Dollar. Bei 66 Milliarden Dollar Bewertung kostet jede Verdopplung Milliarden an frischem Geld, bei einem Vorverkauf sieht das anders aus. In jedem Zyklus verdienen am Ende die Käufer, die während der Angst zugegriffen haben. Ein Listing trennt jene, die vorher gehandelt haben, von allen, die es später nachlesen. Wer heute zugreift, sitzt auf der richtigen Seite, sobald der Listingpreis den Vorverkaufspreis ersetzt. Genau zwischen diesen beiden Zahlen liegt die Rendite, die XRP bei dieser Größe kaum noch bieten kann.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto News zu XRP?

XRP kostet am 2. August 1,06 Dollar, während der Senat am 3. August zusammenkommt, ohne dass für das CLARITY-Gesetz ein Termin im Plenum feststeht.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein Token-Netzwerk mit Cross-Chain-Bridge und gebührenfreiem Handel, dessen Code von SolidProof geprüft wurde. Die Angaben stehen auf pepetocoin.com sowie auf der offiziellen Pepeto-Website.