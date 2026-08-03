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Dow Jones News
03.08.2026 16:33 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Dienstag, 4. August 2026 (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 4. August 2026 (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 1H 
  05:00 DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 2Q 
*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 1Q 
  06:30 JP/Mazda Motor Corp, Ergebnis 1Q 
*** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 1H 
     (10:00 PK; 11:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Evonik Industries AG, ausführliches Ergebnis 2Q 
     (11:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), Ergebnis 2Q 
     (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 1H (12:00 PK) 
*** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 2Q (09:00 PK) 
  07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 2Q (09:45 PK) 
  07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1H (11:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 2Q (09:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 1H (12:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 2Q 
  07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1H 
  07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 1H 
  07:30 SA/Saudi Arabian Oil Co (Saudi Aramco), Ergebnis 2Q 
*** 07:40 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 1H 
*** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 2Q 
*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit September 2028 
     im Volumen von 6 Mrd EUR 
  12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 2Q 
*** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 2Q 
*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 2Q 
  12:45 DE/Biontech SE, Ergebnis 2Q (14:00 Telefonkonferenz) 
*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 2Q 
*** 14:30 US/Handelsbilanz Juni 
     PROGNOSE: -73,08 Mrd USD 
     zuvor:  -77,59 Mrd USD 
  15:00 EU/EZB/APP/PEPP-Monatsbericht 
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juni 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm 
     zuvor:  -1,3% gg Vm 
  16:00 US/Job Openings and Labor Turnover Survey (Jolts), Juni 
*** 22:00 US/Space Exploration Technologies Corp (SpaceX), Ergebnis 2Q 
*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 2Q 
  22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 2Q 
*** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2026 09:59 ET (13:59 GMT)

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© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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