Stuttgart (ots) -Isabel Cademartori im SWR Aktuell Sommerinterview mit Georg Bruder / 3. August 2026 in "SWR Aktuell Baden-Württemberg" im Fernsehen, Hörfunk, online auf SWR.de/bw, auf Facebook und InstagramStuttgart. Die SPD in Baden-Württemberg steckt in der Krise. Die neue Co-Landesvorsitzende Isabel Cademartori übt heute im SWR Aktuell Sommerinterview Selbstkritik an ihrer Partei. Das Interview auf dem Stuttgarter Fernsehturm ist heute Thema auf verschiedenen Kanälen des SWR: am Abend um 19:30 Uhr in "SWR Aktuell Baden-Württemberg" im Fernsehen, in den Hörfunkwellen, in der ARD Mediathek, online auf SWR.de/bw und auf Social Media.Seit knapp zwei Monaten ist Isabel Cademartori neue SPD-Co-Landeschefin. Im SWR Aktuell Sommerinterview übt sie Selbstkritik an ihrer Partei, die bei der Landtagswahl ihr historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren hatte. Auf die Frage von SWR Moderator Georg Bruder, warum die AfD inzwischen eher als die SPD die Leute erreiche, antwortet die SPD-Politikerin: "Da suchen wir natürlich die Fehler bei uns, [...] wieso es uns als politische Kraft in diesem Land nicht gelingt [...], das klarzumachen." Cademartori sieht hier auch das Problem bei der Partei im Bund: "Die SPD als langjährige Regierungspartei hat das vielleicht nicht immer so ausgestrahlt, dass sie auch bereit ist, in dieser Grundsätzlichkeit Probleme anzupacken."Cademartori will auf starke Oppositionsarbeit setzenDie Wählerinnen und Wähler seien frustriert über die "grundsätzliche Ungerechtigkeit", so die SPD-Politikerin. Bei den Kommunen werde gespart, gleichzeitig würden Erbschaften und Vermögen unversteuert vererbt werden. Die Bürgerinnen und Bürger würden eine Partei erwarten, die bereit sei, Dinge grundsätzlich in Frage zu stellen und zu verändern. "Es ist sicherlich eine Herausforderung, so lange mitregiert zu haben, natürlich auch eine Mitverantwortung zu tragen für vieles, was in diesem Land vielleicht nicht so funktioniert", sagt Cademartori. In Baden-Württemberg will sie nun auf eine "starke Oppositionsarbeit" setzen.Cademartori: Landesregierung muss Konzerne mehr in die Pflicht nehmenVon der Landesregierung fordert die SPD-Politikerin mehr Einsatz für den Wirtschaftsstandort. Vor allem die Konzerne sollten laut Cademartori von der Landesregierung mehr in die Pflicht genommen werden, in Baden-Württemberg zu investieren. Der grüne Ministerpräsident Özdemir habe laut ihr als Erstes die Beschäftigten bei den Lohnverhandlungen zur Zurückhaltung aufgefordert. Das habe sie irritiert."Ich finde, er sollte gerade wissen, dass sie diejenigen sind, die diesen Wirtschaftsstandort stark gemacht haben und dass er als Erstes auch an die Konzerne appellieren sollte, ihre Investitionsverantwortung auch wahrzunehmen", sagt Cademartori im SWR Aktuell Sommerinterview.Cademartori: Autoindustrie hat wichtige Innovationen verpasstDie SPD-Landeschefin kritisiert im SWR Aktuell Sommerinterview, die Autoindustrie im Land habe wichtige Innovationen verpasst und übersehen, dass China seine eigene Autoindustrie aufbaue und dabei voll auf Elektromobilität setze. Für die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion ist Elektromobilität die Zukunft: "Ich denke, wenn wir uns dem verweigern, dann werden wir wirklich verlieren."Nach der Ausstrahlung stehen alle "SWR Aktuell Sommerinterviews" auf www.ardmediathek.de.Fotos über ARD-Foto.de (https://www.ard-foto.de/)Newsletter: "SWR vernetzt",SWR vernetzt NewsletterPressekontakt: Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6326642