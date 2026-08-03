© Foto: Dall-EStrategy hat zum dritten Mal in diesem Jahr Bitcoins verkauft und damit seine US-Dollar-Reserven auf 4 Milliarden US-Dollar erhöht - Bitcoin und die Strategy-Aktie geben nach.Wie aus einer aktuellen Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, veräußerte Strategy zwischen dem 27. Juli und dem 2. August insgesamt 1.638 Bitcoin für rund 104,7 Millionen US-Dollar. Der durchschnittliche Verkaufspreis lag bei 63.957 US-Dollar je Bitcoin. Mit dem jüngsten Verkauf handelt es sich bereits um den dritten Bitcoin-Verkauf im laufenden Jahr. Strategy hat damit außerdem bereits seit 5 Wochen keine weiteren Bitcoins gekauft. Strategy bleibt dennoch der größte BTC-Investor weltweit Trotz der …
Enthaltene Werte: US5949724083,BTC~USDDen vollständigen Artikel lesen
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