Der deutsche Einzelhandel ist mit einem Umsatzplus ins Jahr gestartet, doch der Schein trügt. Von Januar bis Juni legte der Umsatz nominal um 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu, real blieben nach Herausrechnung der Inflation gerade einmal 0,7 Prozent übrig. Das ist kein echter Wachstumsschub, sondern vor allem das Ergebnis gestiegener Preise. Tankstellen legen zu, Lebensmittelhandel verliert Im Mai sah es kurzzeitig besser aus. Das Umsatzplus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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