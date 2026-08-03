SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) hat heute bekannt gegeben, dass First Plus Asset Management (FPAM), ein Multi-Asset-Investment-Manager, SS&C mit der Unterstützung seines grenzüberschreitenden Geschäfts in ganz Asien beauftragt hat. SS&C wird First Plus entlang des gesamten Investment-Lifecycles unterstützen und eine skalierbare, integrierte Lösung für die Bereiche Transfer Agency, Order-Management und -Ausführung sowie Investment-Accounting bereitstellen. FPAM setzt auf SS&C, um sein wachsendes grenzüberschreitendes Betriebsmodell sowie ein verwaltetes Vermögen* von rund 200 Millionen US-Dollar zu unterstützen.

"Angesichts des Wachstums von First Plus ist die Steuerung unseres operativen Geschäfts zunehmend komplexer geworden", so Jeb Li, Mitgründer und CEO von First Plus. "Dank der globalen Präsenz von SS&C und des integrierten Leistungsangebots können wir unsere Arbeitsabläufe effizient optimieren. So können wir uns darauf konzentrieren, zügig und sicher zu skalieren und weiterhin risikoadjustierte Renditen sowie erstklassigen Kundenservice zu bieten."

Diese Zusammenarbeit unterstreicht die Breite und Skalierbarkeit des globalen Servicemodells von SS&C. Mithilfe der integrierten Investment-Operations-Lösung von SS&C kann First Plus sein Investment-Geschäft modernisieren und die länderübergreifende Compliance in Asien stärken. Die Lösung wird die Abläufe für die Front-Office-Teams beim Handel und der Verwaltung von Portfolioengagements sowie bei der Anlegerbuchhaltung und -abstimmung optimieren. In Thailand wird SS&C zudem Transfer-Agent-Services bereitstellen und damit die Anlegerbetreuung sowie die Führung der Anlegerregister von FPAM unterstützen. Zudem erhält FPAM Zugang zu den integrierten Automatisierungslösungen von SS&C, um seine operativen Abläufe weiter zu optimieren und effizienter zu gestalten.

"Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit First Plus zu vertiefen, während das Unternehmen seinen Wachstumskurs fortsetzt", so Damien Barry, Head of Asia Pacific, Africa Middle East bei SS&C Global Investor Distribution Solutions. "Da die Vermögensverwaltung zunehmend global wird und immer neue, komplexere Fondsvehikel mit sich bringt, beobachten wir eine steigende Nachfrage nach grenzüberschreitenden Geschäftsabläufen und Compliance-Support. Wir freuen uns darauf, die Arbeitsabläufe von First Plus mithilfe unseres skalierbaren globalen Ökosystems zu optimieren und zu integrieren, damit sich das Team von First Plus ganz auf das Wachstum und das Anlegererlebnis konzentrieren kann."

*Stand 30. Juni 2026

Über First Plus Asset Management

First Plus Asset Management Pte. Ltd. ist eine lizenzierte Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Singapur, die sich auf den asiatisch-pazifischen Raum konzentriert. Die Gesellschaft verfügt über eine Fondsverwaltungslizenz von der Monetary Authority of Singapore (MAS) für Capital Markets Services (CMS) und hält wichtige regulatorische Qualifikationen, darunter den Status als qualifizierter ausländischer institutioneller Investor (QFII) der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörde (CSRC) sowie die Zulassung für Bond Connect durch die Chinesische Volksbank (PBOC).

Die First Plus Asset Management (Thailand) Company Limited, eine Konzerngesellschaft der Gruppe, verfügt über eine Lizenz des thailändischen Finanzministeriums für die Verwaltung von Public Mutual Funds, Private Funds und Provident Funds. Zudem ist das Unternehmen von der CSRC als QFII anerkannt.

Die First Plus Group verbindet globale Perspektiven mit fundierter regionaler Expertise. Mit Kompetenzen in den Bereichen strukturierte Kredite, quantamentale Strategien und diversifizierte Anlagelösungen engagiert sich die Gesellschaft für nachhaltiges, langfristiges Wachstum.

Über SS&C Technologies

SS&C ist ein führender Anbieter von geschäftskritischer, KI-gestützter Technologien und Dienstleistungen, die es Finanzdienstleistern und Organisationen im Gesundheitswesen ermöglichen, intelligenter, schneller und sicherer zu arbeiten. SS&C wurde 1986 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Windsor, Connecticut, und unterhält Niederlassungen weltweit. Mehr als 23.000 Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen von den weltweit größten Konzernen bis hin zu kleinen und mittelständischen Unternehmen vertrauen auf das Fachwissen, die Reichweite und die Technologie von SS&C.

Weitere Informationen zu SS&C (Nasdaq: SSNC) finden Sie auf www.ssctech.com.

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