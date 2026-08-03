Das Finanzministerium hat einen Referentenentwurf zur Frühstart-Rente veröffentlicht. Der Entwurf liefert auch einige Details zu Produktgestaltung, Kosten etc. Ein Punkt daraus betrifft die Abschluss- und Vertriebskosten - und genau hier, so scheint es, werden Vermittlern Steine in den Weg gelegt. Es tut sich politisch mehr und mehr im Bereich der privaten Altersvorsorge - in diesem Fall für junge Menschen. Eine Zielgruppe, die in letzter Zeit nicht so im Fokus der Bundesregierung stand. Hier geht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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