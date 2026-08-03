RWE hat mit Google einen langfristigen Stromabnahmevertrag für einen neuen Solarpark im US-Bundesstaat Oklahoma geschlossen. Das Projekt Crooked Creek soll ab 2028 Google-Standorte in der Mitte der USA mit Strom versorgen. An der Börse gerät die RWE-Aktie trotz der neuen Vereinbarung unter Druck und bleibt klar hinter dem DAX zurück.Google sichert sich gesamte Solarproduktion RWE und Google haben einen Stromabnahmevertrag mit einer Laufzeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de