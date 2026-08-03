BitGo Holdings, Inc. (NYSE: BTGO) ("BitGo" oder "das Unternehmen"), ein Anbieter von Infrastrukturlösungen für digitale Vermögenswerte, gab heute die Markteinführung von BitGo Link ("Link") bekannt. Dabei handelt es sich um eine zentralisierte Steuerungsebene, die die Börsenkonten institutioneller Kunden direkt mit der BitGo-Plattform verbindet. Link bietet Handels- und Treasury-Teams eine einheitliche Möglichkeit, ihr Kapital über BitGo und ein großes Netzwerk führender Börsen hinweg zu verwalten.

Kunden nutzen bereits das Go Network von BitGo, um Transaktionen abzuwickeln und auf Liquidität im Rahmen einer qualifizierten Verwahrung zuzugreifen. Link ist die neueste Ergänzung dieses Konnektivitäts-Stacks. Die Lösung erweitert die Möglichkeiten, Vermögenswerte auf angebundenen Exchanges von einer zentralen Stelle aus zu transferieren und zu verwalten. Zusammen bilden sie eine einzige, grenzenlose Ebene für den Geldtransfer. Dies bietet Kunden erstmals einen klaren Überblick darüber, wo sich ihr Kapital innerhalb und außerhalb von BitGo befindet, sowie die Möglichkeit, es effizient für Handels-, Treasury- und Finanzierungsabläufe einzusetzen.

BitGo Link ermöglicht einen optimierten Prozess über alle Plattformen hinweg durch:

Portfolioweite Transparenz: Granulare Echtzeit-Einblicke in die gesamte Kaufkraft über BitGo- und Nicht-BitGo-Konten hinweg, einschließlich aller Unterkonten bei angebundenen Börsen.

Granulare Echtzeit-Einblicke in die gesamte Kaufkraft über BitGo- und Nicht-BitGo-Konten hinweg, einschließlich aller Unterkonten bei angebundenen Börsen. Automatisierte Management-Tools: Ein-Klick-Transfers direkt über die BitGo-Plattform sei es für die Neugewichtung zwischen verschiedenen Plattformen, zur Deckung von Margen- oder Liquiditätsanforderungen oder zur spontanen Nutzung von Marktchancen inklusive automatischer Abstimmung mit den Börsendaten und vollständiger Transparenz über den Transaktionsstatus von der Initiierung bis zur Abwicklung.

Ein-Klick-Transfers direkt über die BitGo-Plattform sei es für die Neugewichtung zwischen verschiedenen Plattformen, zur Deckung von Margen- oder Liquiditätsanforderungen oder zur spontanen Nutzung von Marktchancen inklusive automatischer Abstimmung mit den Börsendaten und vollständiger Transparenz über den Transaktionsstatus von der Initiierung bis zur Abwicklung. Sichere Transfers: jeder Link-Transfer wird über die Policy Engine von BitGo geleitet unter Anwendung derselben Genehmigungsprüfungen, die bereits heute die BitGo-Wallets institutioneller Kunden schützen.

jeder Link-Transfer wird über die Policy Engine von BitGo geleitet unter Anwendung derselben Genehmigungsprüfungen, die bereits heute die BitGo-Wallets institutioneller Kunden schützen. Zentralisierte Governance: die Administratorrollen und -berechtigungen gelten für jedes verbundene Exchange-Konto, sodass ein einziger Administrator Zugriffsrechte vergeben und verwalten kann, ohne erneute Einrichtung auf anderen Plattformen.

"Link macht BitGo zur zentralen Steuerungsplattform für das institutionelle Treasury- und Handelsgeschäft", so Mike Belshe, CEO und Mitgründer von BitGo. "Ein Netzwerk, keine Grenzen: Die Governance bewegt sich mit dem Kapital ganz gleich, wohin."

Link ergänzt den Full-Stack-Ansatz von BitGo für institutionelle digitale Vermögenswerte: regulierte, qualifizierte Verwahrung, sichere Kapital- und Asset-Bewegungen über das Go Network sowie BitGo Primes globale Liquiditätsebene für Handels-, Finanzierungs- und Besicherungsdienste. In ihrer Gesamtheit bündeln diese Services Verwahrung, Konnektivität und Prime auf einer einzigen, vertrauenswürdigen Plattform und bieten Kunden eine einheitliche Möglichkeit, ihre gehaltenen Vermögenswerte effizient einzusetzen.

BitGo plant, Link im Laufe der Zeit auf weitere Börsen und Treasury-Workflows auszuweiten und dadurch das Netzwerk noch weiter auszubauen.

Über BitGo

BitGo (NYSE: BTGO) ist ein Unternehmen für digitale Vermögensinfrastruktur, das Verwahrungs-, Wallet-, Staking-, Handels-, Finanzierungs-, Stablecoin- und Abwicklungsdienstleistungen aus regulierten Cold Storage-Lösungen anbietet. Seit 2013 konzentriert sich BitGo darauf, den Übergang des Finanzsystems zu einer digitalen Vermögenswirtschaft zu beschleunigen. BitGo ist weltweit präsent und verfügt über mehrere regulierte Unternehmen, darunter BitGo Bank Trust, National Association, die erste staatlich zugelassene Digital Asset Trust Bank, die sich im Besitz eines börsennotierten Unternehmens befindet. Heute bedient BitGo Tausende von Institutionen, darunter viele der führenden Marken der Branche, Finanzinstitute, Börsen und Plattformen sowie Millionen von Investoren weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.bitgo.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar. Begriffe wie "könnte", "möglicherweise", "wird", "sollte", "glauben", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "fortsetzen", "vorhersagen", "prognostizieren", "planen", "beabsichtigen" oder ähnliche Ausdrücke sowie Aussagen über Absichten, Überzeugungen oder aktuelle Erwartungen sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen und Annahmen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen oder impliziert werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, zählen unter anderem die hohe Volatilität digitaler Vermögenswerte, technische Probleme im Zusammenhang mit der Integration unterstützter digitaler Vermögenswerte sowie Änderungen und Upgrades ihres zugrunde liegenden Netzwerks, eine verstärkte Überwachung unserer Branche und unserer Geschäftstätigkeit, der Diebstahl, Verlust oder die Zerstörung von privaten Schlüsseln, die für den Zugriff auf digitale Vermögenswerte erforderlich sind, die wir für eigene Rechnung oder für unsere Kunden verwahren, Fehler bei der Ausführung von Kundentransaktionen oder der Verwaltung unserer eigenen Handelsaktivitäten, sowie die weiteren Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K, der am 27. März 2026 bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (der "SEC") eingereicht wurde, sowie in den nachfolgenden Einreichungen bei der SEC, einschließlich der nachfolgenden periodischen Berichte auf den Formularen 10-Q und 8-K, erörtert werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Fakten und Bedingungen, wie sie zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen vorliegen, sowie auf Prognosen hinsichtlich zukünftiger Fakten und Bedingungen. Das Unternehmen hält diese zukunftsgerichteten Aussagen zwar für angemessen, weist die Leser dieser Pressemitteilung jedoch darauf hin, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu den in dieser Pressemitteilung behandelten Themen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260803963656/de/

Contacts:

Medienkontakt

press@bitgo.com