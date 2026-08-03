American Airlines (AAL): Rücksetzer als attraktive Einstiegschance!

Pullback abwarten!

Rückblick

Nach einer Bodenbildung im Bereich von ca. 10.50 USD im Frühjahr hat die Aktie einen dynamischen Aufwärtstrend gestartet, der sie im Sommer bis auf ein Hoch bei ca. 18.70 USD katapultiert hat. Danach korrigierte der Kurs scharf. Nun sind die Bullen wieder am Drücker.

American Airlines-Aktie: Chart vom 03.08.2026, Kürzel: AAL, Kurs: 16.30 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Heute wurde mit dem Ausbruch über 15.50 USD ein Kaufsignal generiert. Um der Aktie nicht hinterherzulaufen, setzen wir in unserem Szenario auf einen kurzen Rücksetzer in den Bereich der Ausbruchszone um 15.50 bis 16 USD, bevor es weiter nach oben geht. Das primäre Ziel der Bewegung liegt im Bereich des vorherigen Hochs.

Mögliches bärisches Szenario

Bricht der Kurs unter 15 USD ein, wäre das bullische Szenario vorerst entwertet. Ein Test des Juli-Tiefs wird dann wahrscheinlicher.

Meinung

American Airlines meldete für das 2. Quartal Rekordeinnahmen von ca. 16,7 Milliarden USD (+16,3 % im Jahresvergleich). Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,15 USD deutlich über den Erwartungen der Analysten. Die Einnahmen werden stark von der hohen Nachfrage im Premium-Segment sowie einer spürbaren Erholung bei Geschäftsreisen getrieben. Trotz der starken Umsätze bremsten stark gestiegene Treibstoffkosten die kurzfristige Gewinnspanne. Sinkende Ölpreise oder gar eine Waffenruhe im Iran stellen starke Kurskatalysatoren dar.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 10.18 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.89 Mrd. USD

Meine Meinung zu American Airlines ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 03.08.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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