Anzeige
Mehr »
Montag, 03.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Heavy Rare Earths: Der nächste Megatrend?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1W97M | ISIN: US02376R1023 | Ticker-Symbol: A1G
Xetra
03.08.26 | 17:35
13,952 Euro
+5,47 % +0,724
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
S&P MidCap 400
1-Jahres-Chart
AMERICAN AIRLINES GROUP INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
13,85213,88818:56
13,85813,90618:57
ratgeberGELD.at
03.08.2026 17:39 Uhr
280 Leser
Artikel bewerten:
(1)

American Airlines (AAL): Rücksetzer als attraktive Einstiegschance!

Pullback abwarten!

Rückblick

Nach einer Bodenbildung im Bereich von ca. 10.50 USD im Frühjahr hat die Aktie einen dynamischen Aufwärtstrend gestartet, der sie im Sommer bis auf ein Hoch bei ca. 18.70 USD katapultiert hat. Danach korrigierte der Kurs scharf. Nun sind die Bullen wieder am Drücker.

American Airlines-Aktie: Chart vom 03.08.2026, Kürzel: AAL, Kurs: 16.30 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Heute wurde mit dem Ausbruch über 15.50 USD ein Kaufsignal generiert. Um der Aktie nicht hinterherzulaufen, setzen wir in unserem Szenario auf einen kurzen Rücksetzer in den Bereich der Ausbruchszone um 15.50 bis 16 USD, bevor es weiter nach oben geht. Das primäre Ziel der Bewegung liegt im Bereich des vorherigen Hochs.

Mögliches bärisches Szenario

Bricht der Kurs unter 15 USD ein, wäre das bullische Szenario vorerst entwertet. Ein Test des Juli-Tiefs wird dann wahrscheinlicher.

Meinung

American Airlines meldete für das 2. Quartal Rekordeinnahmen von ca. 16,7 Milliarden USD (+16,3 % im Jahresvergleich). Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,15 USD deutlich über den Erwartungen der Analysten. Die Einnahmen werden stark von der hohen Nachfrage im Premium-Segment sowie einer spürbaren Erholung bei Geschäftsreisen getrieben. Trotz der starken Umsätze bremsten stark gestiegene Treibstoffkosten die kurzfristige Gewinnspanne. Sinkende Ölpreise oder gar eine Waffenruhe im Iran stellen starke Kurskatalysatoren dar.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 10.18 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.89 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu American Airlines ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 03.08.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die Korrektur Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.