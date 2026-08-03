SpaceX Aktie vor der Bewährungsprobe: Wie viel Bewertung ist Business, wie viel Versprechen?

Das Börsendebüt von SpaceX gehörte zu den am sehnlichsten erwarteten Ereignissen an den Finanzmärkten. Doch die ersten Handelswochen zeigten rasch, wie schwer es ist, enorme technologische Ambitionen in eine stabile Marktbewertung zu übersetzen. Der Ausgabepreis (IPO) lag bei 135 US-Dollar pro Papier. Anschließend kletterte die SpaceX Aktie zeitweise über die Marke von 200 US-Dollar, bevor sie wieder auf rund 110 US-Dollar zurückfiel.

Diese erhebliche Volatilität ist nicht nur eine Reaktion auf aktuelle Schlagzeilen. Sie zeigt vor allem, dass Investoren versuchen, eine fundamentale Frage zu beantworten: Wie viel des aktuellen Aktienkurses wird durch ein etabliertes Geschäft getragen - und wie viel spiegelt Werte wider, die Projekten zugeschrieben werden, deren wahrer Nutzen womöglich erst in Jahren sichtbar wird?

Der anstehende Quartalsbericht wird die erste echte Bewährungsprobe für SpaceX als börsennotiertes Unternehmen. Er wird den langfristigen Wert vielleicht noch nicht endgültig bestimmen, könnte aber zeigen, ob die aktuelle Bewertung nach der scharfen Korrektur von ihren Höchstständen weiterhin gerechtfertigt ist. Die Messlatte liegt extrem hoch - sowohl durch Elon Musk, der jahrelang ein Narrativ rund um bahnbrechende Technologien aufgebaut hat, als auch durch Anleger, die bereit waren, das Unternehmen weit über seinem IPO-Preis zu bewerten.

Bei SpaceX sind die reinen Finanzergebnisse jedoch möglicherweise nicht einmal der wichtigste Faktor. Der Markt wird sich vielmehr dafür interessieren, wie das Management den Wachstumspfad des Unternehmens, das Ausmaß künftiger Investitionen und das Entwicklungstempo der Schlüsselprojekte beschreibt. Der erste Quartalsbericht soll nicht nur die Frage beantworten, wie viel das Unternehmen im jüngsten Quartal verdient hat, sondern vor allem, ob das Geschäft schnell genug wächst, um die enormen Zukunftserwartungen zu rechtfertigen.

- SpaceX WKN: A42D4F - ISIN: US84615Q1031 - Ticker: SPCX.US

Wichtige Erwartungen und Kennzahlen auf einen Blick

Kennzahl - Parameter Wert - Stand IPO-Preis 135 - pro Aktie Höchststand nach dem IPO fast 200 $ Aktueller Kurs der SpaceX Aktie ca. 110 $ Erwarteter Umsatz 6,81 Mrd. $ Nettoergebnis (erwartet) -2,00 Mrd. $ Ergebnis je Aktie (EPS) -0,23 $ Konnektivitätssegment (Starlink) 3,95 Mrd. $ Bruttomarge 54 % Investitionsausgaben (CapEx Q2) 13,2 Mrd. $

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