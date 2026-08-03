Steigende Anleiherenditen, Ölpreise über 100 US-Dollar und Deutschlands schleichender Abstieg: Folker Hellmeyer warnt vor einer neuen Eurokrise - und sieht vor allem Frankreich als Risiko.Steigende Anleiherenditen könnten nach Einschätzung von Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, zum größten Risiko für die Finanzmärkte werden. Im Gespräch mit wallstreetONLINE warnt der Ökonom, dass die hohe Staatsverschuldung vieler Länder die Lage deutlich gefährlicher mache als in früheren Zinsphasen. Besonders Frankreich bereite Sorgen. Das Land sei politisch kaum reformfähig, während höhere Finanzierungskosten das Risiko einer neuen Staatsschuldenkrise in der Eurozone erhöhten. Als möglichen …
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