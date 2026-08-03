XRP Prognose bei 1,08 Dollar, Senatsvotum entscheidet über 1,15 Dollar

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Die XRP Prognose bekommt eine harte Frist, denn XRP notiert am 2. August wieder bei rund 1,08 Dollar und damit etwa zwei Prozent über dem Vortagesschluss. Hinter dieser kleinen Erholung steht eine Woche, die über den Rest des Jahres entscheiden kann, denn der US Senat hat nur noch wenige Tage Zeit, den CLARITY Act vor der Sommerpause auf den Weg zu bringen. Genau deshalb sortiert sich die XRP Prognose gerade komplett neu. Reicht ein Gesetz aus Washington, um einen Token mit fast 68 Milliarden Dollar Bewertung zu bewegen?

XRP Prognose zwischen CLARITY Act und schwachen ETF Zuflüssen

Laut Coinbase bewegte sich XRP in 24 Stunden zwischen 1,05 und 1,08 Dollar, ein Plus von rund zwei Prozent. Über der aktuellen Notierung markiert die Zone zwischen 1,10 und 1,15 Dollar die erste Hürde, an der jeder Erholungsversuch der vergangenen Wochen gescheitert ist. Nach unten gilt der Bereich um einen Dollar als Boden, den Käufer seit Monaten verteidigen.

Der eigentliche Auslöser liegt allerdings nicht im Chart, sondern im Kalender des Senats. Der CLARITY Act würde XRP dauerhaft als Rohstoff einstufen und damit eine Einordnung schaffen, die keine Behörde im Alleingang wieder kippen kann. Ein Votum wird in der Woche ab dem 3. August erwartet, kurz vor der Sommerpause. Für die XRP Prognose ist dieser Termin wichtiger als jede Chartlinie, denn ein verpasstes Fenster verschiebt das Thema womöglich bis ins nächste Jahr.

Die zweite Baustelle sind die börsengehandelten Fonds. Laut 24/7 Wall St. haben die XRP Spot ETFs seit ihrem Start im November 2025 rund 1,51 Milliarden Dollar eingesammelt, obwohl große Häuser vier bis acht Milliarden erwartet hatten. Heute halten die Fonds knapp 989 Millionen Dollar. Ein Markt dieser Größe braucht Milliardenzuflüsse für jede Bewegung, und genau deshalb schauen viele Anleger inzwischen auf kleinere Bewertungen.

Pepeto verbindet Netzwerke, während die XRP Prognose auf Washington wartet

Wer auf eine Entscheidung aus dem Senat wartet, gibt die Kontrolle über den eigenen Einstieg ab. Das Timing hängt dann an einem Kalender, den niemand im Markt steuert. Deshalb suchen immer mehr Wallets nach Projekten, deren Wert nicht an einem Abstimmungstermin hängt, sondern an fertiger Technik. Genau in dieser Suche taucht Pepeto auf.

Auf den ersten Blick wirkt das Projekt wie ein weiterer Token mit Frosch im Logo, doch dahinter steht eine andere Geschichte. Die Cross Chain Bridge löst das Problem von Token, die auf einer einzigen Kette festsitzen, indem sie Netzwerke verbindet und Kapital dorthin fließen lässt, wo der beste Einstieg liegt. Sie bewegt Token zwischen Netzwerken, ohne dass Wallets extra zahlen oder tagelang auf Transfers warten. Dazu kommt PepetoSwap, das den Handel ohne Gebühren abwickelt. Aufgebaut hat beides ein Mitgründer des originalen Pepe Coins, und die Werkzeuge laufen bereits heute.

Auf der offiziellen Pepeto Website sind sämtliche Vertragsdetails und alle Werkzeuge einsehbar, sodass jeder das Projekt vor einem Einstieg selbst prüfen kann. SolidProof hat den gesamten Programmcode geprüft und freigegeben, bevor der Presale überhaupt geöffnet wurde, und dieser Schritt nimmt dem Einstieg einen großen Teil des Risikos, das Käufer sonst tragen. Der Presale hat inzwischen mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und zwar während der schwächsten Stimmungswerte dieses Zyklus.

Kapital, das in einer Abwärtsphase fließt, markiert erfahrungsgemäß jene Token, die nach dem Start des Börsenhandels neu bewertet werden. Der Einstieg liegt derzeit bei 0,000000188 Dollar, und genau die Spanne zwischen diesem Preis und dem ersten Kurs nach dem erwarteten Binance Listing ist der Gewinn, den frühe Käufer mitnehmen können. Ein Projekt, das vor dem Börsenstart so viel einsammelt, hat seine Nachfrage bewiesen. Mit dem Listing dürfte die Sichtbarkeit steigen, weil Millionen neuer Wallets den Token zum ersten Mal sehen.

Fazit

Die XRP Prognose hängt an einem Termin in Washington, und selbst ein Erfolg brächte auf diesem Niveau nur begrenzte Prozente. XRP war einmal für 50 Cent zu haben, bevor die ETF Zulassungen den Kurs über drei Dollar trugen, und wer damals kaufte, als niemand an die Erholung glaubte, baute daraus echtes Vermögen auf. Millionen steigen jetzt während derselben Angst in den Pepeto Presale ein und erwarten aus kleinerer Position ein ähnliches Ergebnis. Am meisten zahlt der Markt an jene, die vor der Menge kaufen, und wer erst nach dem Listing kauft, zahlt genau deren Einstiegsvorteil.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet der CLARITY Act für die XRP Prognose?

Der CLARITY Act stuft XRP als Rohstoff ein und nimmt das regulatorische Risiko vom Tisch. Das öffnet den Weg Richtung 1,20 Dollar, sofern der Senat vor der Sommerpause abstimmt.

Warum sammelt Pepeto in einer schwachen Marktphase Kapital ein?

Pepeto bietet mit PepetoSwap gebührenfreien Handel und eine Cross Chain Bridge, geprüft von SolidProof vor dem Presale. Die Angaben stehen auf pepetocoin.com und auf der offiziellen Pepeto-Website.