An der Wall Street hat der Dow Jones Industrial zum Wochenauftakt Anlauf zu einem Rekordhoch genommen. Die Absage neuer Angriffe gegen den Iran durch die Vereinigten Staaten verlieh am Montag dem US-Leitindex und dem New Yorker Aktienmarkt insgesamt Rückenwind.Der Dow stieg um 1,1 Prozent auf 53.058 Punkte. Damit fehlte dem Index nicht mehr viel zum Rekordwert vom 7. Juli bei 53.289 Zählern.Der marktbreite S&P 500 gewann 1,2 Prozent auf 7.576 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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