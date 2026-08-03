© Foto: wO-ChatGPTDie Renditen lang laufender US-Anleihen stehen auf Mehrjahreshochs. Die vage Haltung von Fed-Chef Warsh untergräbt das Vertrauen der Anleger - mit teuren Konsequenzen für Häuslebauer, Unternehmen und den Staat.Am US-Anleihemarkt blinken die Warnlampen. Die Rendite 30-jähriger Staatsanleihen stieg zuletzt auf rund 5,28 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2007. Zehnjährige Treasuries rentierten zeitweise mit etwa 4,75 Prozent und nähern sich seit Monaten der Marke von fünf Prozent. Auslöser des Renditesprungs ist vor allem die Unsicherheit über den Kurs der Notenbank. Fed-Chef Kevin Warsh ließ bei der jüngsten Zinsentscheidung offen, unter welchen Bedingungen die Währungshüter die …
Enthaltene Werte: IE00B1FZSXXX,XC0009677XXX,US12573H2XXX,XC0007924XXX,190130657,190130699,IE00BD8PGXXX,US91282CQXXX,US912810UXXXDen vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE