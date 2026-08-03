Bitcoin Prognose 2026 nach 265 Millionen Dollar ETF Abfluss

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Die Bitcoin Prognose gerät unter Druck, denn der Kurs rutschte am 1. August kurz unter die Marke von 63.000 Dollar, während amerikanische Spot ETFs an einem einzigen Tag rund 265 Millionen Dollar verloren. Der Juli schloss trotzdem mit einem positiven Zufluss ab, dem ersten seit April. Für August stehen damit zwei Signale gegeneinander. Große Wallets kaufen weiter, die Fonds bauen ab, und der Kurs hängt an einer einzigen technischen Linie. Was passiert, wenn diese Linie bricht, und warum schauen erfahrene Trader gerade jetzt auf ganz andere Einstiege? Die kommenden Tage liefern die Antwort.

Bitcoin Prognose zwischen ETF Abflüssen und kaufenden Großanlegern

Laut CoinDesk steht Bitcoin (BTC) am 2. August bei rund 63.455 Dollar, nachdem der Kurs am Vortag kurz unter 63.000 Dollar gefallen war. Damit hat Bitcoin fast die gesamte Erholung vom Juli Hoch bei 66.900 Dollar wieder abgegeben. Die entscheidende Marke liegt bei 63.150 Dollar, dem Rücksetzer von 78,6 Prozent zwischen dem Mai Hoch bei 82.492 Dollar und dem Juni Tief bei 57.884 Dollar. Ein Tagesschluss darunter würde zeigen, dass die Käufer diese Zone nicht halten konnten.

Die Zahlen aus dem Fondsmarkt prägen die Bitcoin Prognose für die kommenden Wochen. Am 1. August zogen die amerikanischen Spot Produkte rund 265 Millionen Dollar ab und beendeten damit zwei Tage mit Zuflüssen. Der gesamte Juli lag dennoch mit 172,4 Millionen Dollar im Plus. Für das laufende Jahr stehen die Fonds weiterhin bei etwa 5,3 Milliarden Dollar Abfluss. Der gesamte Kryptomarkt erreichte am 1. August rund 2,16 Billionen Dollar, der Anteil von Bitcoin lag bei 58,41 Prozent.

Die Saisonalität spricht ebenfalls gegen einen schnellen Ausbruch. Laut BeInCrypto hat der August seit 2022 jedes Jahr rot geschlossen und zeigt mit minus 7,87 Prozent den schwächsten Median aller Monate. Gleichzeitig stieg die Zahl der Wallets mit mindestens 1.000 BTC Ende Juli wieder an. Große Adressen kaufen in eine Schwäche hinein, die institutionelle Fonds noch meiden. Genau diese Spanne wirft eine unbequeme Frage für jede Bitcoin Prognose auf. Wer heute bei 63.000 Dollar einsteigt, braucht eine Verdopplung des gesamten Marktes für eine Verdopplung seines Kapitals.

Was die Bitcoin Prognose offenlässt, beantwortet Pepeto mit einem Risiko Scanner

Wer in einer Phase kauft, in der Großanleger und Fonds gegeneinander laufen, braucht vor allem Werkzeuge zur Einschätzung von Risiko. Genau an diesem Punkt taucht Pepeto derzeit in vielen Depots auf. Das Projekt hat im Presale mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt und richtet sich an Trader, die in schwankenden Märkten ohne Tauschgebühren arbeiten wollen.

Im Kern ist Pepeto eine Kryptobörse, die PepetoSwap und einen Risiko Scanner in einer einzigen Plattform vereint. Der Risiko Scanner prüft die Sicherheit von Verträgen und meldet Gefahren, bevor sie die Bestände eines Anlegers erreichen. PepetoSwap wickelt Tausche ohne Transaktionskosten ab, sodass Trader ein Projekt zuerst prüfen und danach gebührenfrei handeln können.

Aufgebaut wurde die Börse vom Mitgründer des originalen Pepe-Coins, und nach dem Ende des Presales soll ein Listing an Binance folgen. Weitere Handelsplätze sind ebenfalls vorgesehen. Der Presale läuft aktuell zu einem Kurs von 0,000000188 Dollar, einem Niveau, das mit dem Öffnen des Listing Fensters verschwindet. Die Gesamtmenge von 420 Billionen Token entspricht exakt der des originalen Pepe-Coins, der ohne ein einziges funktionierendes Produkt Vermögen geschaffen hat.

Für die Sicherheit steht ein Audit von SolidProof, das den gesamten Programmcode vor dem Start des Presales geprüft und freigegeben hat. Wer den Presale von Pepeto heute nutzt, sichert sich eine Position, die der öffentliche Markt nach dem Listing so nicht mehr anbietet. Genau in dieser Differenz zwischen Einstiegspreis und Eröffnungskurs könnte der Gewinn für heutige Käufer liegen.

Fazit

Die Bitcoin Prognose bleibt für August zweigeteilt, denn große Adressen kaufen, während die Fonds weiter abbauen. Selbst der Sprung auf 67.000 Dollar bringt vom heutigen Kurs aus gerade einmal rund sechs Prozent. Pepeto steht am anderen Ende dieser Skala, weil der Presale Kurs noch von keiner Börse bestimmt wurde. Wer früh bei Bitcoin dabei war, sagt heute oft, dass mehr Mut damals ein Vielfaches gebracht hätte. Das Fenster vor dem erwarteten Listing schließt sich, und wer es verstreichen lässt, zahlt später den Kurs, den andere Wallets bereits gesichert haben.

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Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Bitcoin Prognose für August 2026 aus?

Die Bitcoin Prognose hängt an der Marke von 63.150 Dollar. Darüber bleibt 67.000 Dollar möglich, darunter öffnet sich der Weg zu 60.000 Dollar.

Was ist Pepeto und wo läuft der Presale?

Pepeto ist eine Kryptobörse mit PepetoSwap und einem Risiko Scanner, geprüft von SolidProof. Der Presale läuft auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.