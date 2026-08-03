Vaduz (ots) -Erste Erkenntnisse aus der forensischen Untersuchung haben gezeigt, dass es sich um einen gezielten Angriff auf das Verzeichnis wirtschaftlich berechtigter Personen beim Amt für Justiz gehandelt hat. Weitere Angriffe auf andere Systeme konnten nicht festgestellt werden. Dennoch hat die Regierung veranlasst, aus Sicherheitsgründen und zur sorgfältigen Prüfung allfälliger Sicherheitslücken weitere Systeme als Vorsichtsmassnahme vorübergehend vom Netz zu nehmen.Am Freitag, 31. Juli 2026, wurden bereits das eMWST-Portal und die elektronische Melde- und Datenaustauschplattform "Lides" vom Netz genommen. Am Montag, 3. August 2026, folgten zusätzlich das Zentrale Kontenregister sowie das zentrale Steuerfachsystem Intax. Es handelt sich um reine Vorsichtsmassnahmen. Es gibt keine Indikation, dass in diesen Systemen ein rechtswidriger Zugriff stattgefunden hat. Alle Systeme werden nun zusätzlichen umfassenden Sicherheitsprüfungen unterzogen.Die Regierung stand auch am Montag, 3. August 2026, im engen Austausch mit den Wirtschaftsverbänden, um die Auswirkungen des Cyberangriffs laufend auszutauschen.Hinsichtlich des Tathergangs laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Einerseits beim Amt für Informatik, das mit externen Partnern Analysen vorantreibt, andererseits sind nun auch die Strafverfolgungsbehörden aktiv.Anlässlich einer Medienkonferenz am Dienstag, 4. August 2026, um 14 Uhr, wird die Regierung über die neuesten Erkenntnisse informieren. Zudem wurde auf www.regierung.li eine Fokusseite aufgeschaltet, über welche gesammelt Informationen zur Verfügung gestellt werden.Pressekontakt:Information und Kommunikation der Regierungkommunikation@regierung.liFragen zum Register selbst:vwbpfragen@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100941500