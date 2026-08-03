Das hochkarätige Konferenzprogramm befasst sich mit entscheidenden Herausforderungen im Bereich der Infrastruktur; die Data Center World Europe findet vom 13. bis 14. Oktober 2026 in Wien statt

Die Data Center World Europe, auf der Rechenzentrumsentwickler, KI- und Cloud-Anbieter, Energie- und Versorgungsunternehmen sowie Lösungsanbieter zusammenkommen, um die Entwicklung einer KI-fähigen, nachhaltigen Zukunft voranzutreiben, gibt heute bekannt, dass Svein Alte Hagaseth, Gründer und CEO von Heim Datacenter, die Eröffnungsrede halten wird. Als anerkannter Branchenführer war Svein ein Jahrzehnt lang bei Green Mountain in verschiedenen Führungspositionen tätig, unter anderem als CEO, und baute das Unternehmen von einem regionalen Herausforderer zu einem globalen Marktführer aus. Heute ist er Gründer und CEO von Heim Datacenter, einer nordischen Plattform, die skalierbare, nachhaltige Infrastruktur für Hyperscale- und Hochleistungsrechner entwickelt. Bill Kleyman, Executive Chair für Rechenzentrumsprogramme bei Data Center World sowie CEO und Mitbegründer von Apolo wird die Keynote als Moderator begleiten.

Die Data Center World Europe findet vom 13. bis 14. Oktober 2026 im VIECON Vienna Congress Convention Center in Wien, Österreich, statt. Sie wird gemeinsam mit der weltweit führenden Veranstaltung für Netzwerkinfrastruktur, Network X, veranstaltet. Registrieren Sie sich für die Data Center World Europe.

An zwei Tagen befasst sich die in Österreich stattfindende Rechenzentrumsveranstaltung mit der dringlichsten Herausforderung der Branche: der Überwindung der Energieengpässe in Europa, um den Weg für eine KI-fähige Zukunft zu ebnen. Die Veranstaltung bringt Führungskräfte aus dem gesamten Ökosystem der Rechenzentren und der Energieversorgung zusammen, um umsetzbare Strategien und bahnbrechende Erkenntnisse auszutauschen, die zu messbaren Ergebnissen führen. Die Teilnehmer werden die Veranstaltung mit dem nötigen Rüstzeug verlassen, um Energieengpässe zu überwinden und die Entwicklung einer KI-fähigen, nachhaltigen Zukunft voranzutreiben.

"Wir freuen uns sehr, Svein Atle Hagaseth in unserem Keynote-Line-up begrüßen zu dürfen. Er ist eine herausragende Führungspersönlichkeit mit Fachkenntnissen in den Bereichen digitale Infrastruktur und Rechenzentren, die Strategie, kommerzielle Entwicklung, organisatorische Transformation und groß angelegte Umsetzung in ganz Europa und Nordamerika umfassen. Er wird den entscheidenden Wendepunkt des europäischen Rechenzentrumsmarktes erörtern und darlegen, wie der Kontinent im Zeitalter der KI-Infrastruktur eine Führungsrolle übernehmen kann", sagte Tara Gibb, Senior Director, Data Center World Europe. "Die Data Center World Europe bietet allen, die in der Entwicklung, dem Betrieb oder der Investition in Rechenzentren tätig sind, die Gelegenheit, wichtige Erkenntnisse von Branchenführern zu gewinnen, die sich mit den drängendsten Herausforderungen der heutigen Rechenzentrumsbranche befassen."

Konferenzprogramm befasst sich mit entscheidenden Infrastrukturherausforderungen

Mit vier Themenbereichen, über 30 Konferenzsitzungen und mehr als 75 Referenten bietet das Konferenzprogramm visionäre Redner, praktische Strategien und sorgfältig ausgewählte Inhalte, um die Teilnehmer zu befähigen, die Gestaltung einer KI-fähigen Zukunft voranzutreiben.

Führende Stimmen der Rechenzentrumsbranche

Die Veranstaltung in Wien kann weiterhin auf ein beeindruckendes Referenten-Line-up verweisen, das Unternehmen repräsentiert, welche die Zukunft der Rechenzentrumsbranche gestalten. Die Teilnehmer hören Vorträge von führenden Rechenzentrumsbetreibern, Hyperscalern, Energie- und Versorgungsexperten, Finanzfachleuten und Innovatoren, die sich mit den drängendsten Herausforderungen in den Bereichen Energie und Infrastruktur auseinandersetzen. Zu den Referenten gehören:

Ana Quelhas, EVP Hydrogen Data Centers, EDP

Jose Pedro Blasques, Leiter LCoE-Performance Projektrisikomanagement, Vattenfall

Mark Dawber, Chief Energy and Infrastructure Officer, Era4

Kyle Chien, Senior Director Market Insights and Technology Innovation, Digital Realty

Harsha Bojja, KI-Hardware-Plattformarchitekt, Google

John Wernvik, Chief Sustainability External Relations Officer, EcoDataCenter

Rod Evans, EMEA Vice President für Supercomputing und KI in der EMEA-Region, NVIDIA

Cosmin Georgescu, CEO und Gründer, ClusterPower

Suzanne O'Toole, Geschäftsführerin für Core Datacenter Services, Microsoft

Manuel Maceo Santos, Direktor für Strategie und Wachstum, Start Campus

Anna Reiß, Senior Advisory Public Affairs, TenneT

Cara Mascini, Chief Sustainability Officer, Switch Datacenters

Die Zukunft der europäischen Rechenzentrumsbranche gestalten

Das Konferenzprogramm bietet umsetzbare Strategien zum Aufbau KI-fähiger, nachhaltiger Rechenzentren, die die für Europa spezifischen Energieengpässe überwinden. Zu den unverzichtbaren Vorträgen gehören:

Gemeinsam die Zukunft der Rechenzentren gestalten: Können traditionelle Energiemodelle Europas KI-Vision verwirklichen?

Den Spitzenbedarf zähmen: Gleichgewicht zwischen konstanter Stromversorgung und schwankenden KI-Workloads

Von Stahlwerken zu Serverhallen: Europas postindustriellen "gestrandeten Strom" nutzen

Das "Behind-the-Meter"-Handbuch: Energie-Resilienz und schnelle Stromversorgung aufbauen

Der KI-Goldrausch: Die Infrastruktur sichern, die KI antreibt

Der Strompreisaufschlag: Wie Investoren den energieeingeschränkten europäischen Rechenzentrumsmarkt bewerten

Auslegung für extreme Dichte: Die 800-kW-Rack-Revolution

Sehen Sie sich das Programm der Wiener Rechenzentrumskonferenz an.

Die Ausstellungshalle der Data Center World Europe präsentiert die neuesten Technologien und Dienstleistungen

Rechenzentren stehen vor wachsenden Herausforderungen, von Energieengpässen und Netzbeschränkungen bis hin zur steigenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Über 35 führende Lösungsanbieter präsentieren die neuesten Technologien und Dienstleistungen, die die Zukunft der Rechenzentren vorantreiben.

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ÜBER DIE DATA CENTER WORLD EUROPE?

Die Data Center World hat ihre globale Präsenz mit der Einführung der Data Center World Europe vom 13. bis 14. Oktober 2026 in Wien erweitert. Die Data Center World ist die globale Konferenz für Fachleute aus den Bereichen Rechenzentren und IT-Infrastruktur und bietet erstklassige Weiterbildungsmöglichkeiten, zahlreiche Networking-Chancen sowie den umfassendsten Zugang zu den besten Anbietern der Branche. Die Data Center World Europe dient als wichtige Plattform für Unternehmen, die den Stromverbrauch ihrer Rechenzentren optimieren, ihre Energiemanagementstrategien weiterentwickeln und sich mit den führenden Akteuren und Innovatoren vernetzen möchten, die vergangene Herausforderungen meistern und neue Chancen nutzen.

Die Data Center World Europe wird von Informa PLC in Zusammenarbeit mit AFCOM veranstaltet.

ÜBER AFCOM?

AFCOM fördert Fachleute aus den Bereichen Rechenzentren und IT durch umfassende und herstellerneutrale Fortbildungen sowie Peer-to-Peer-Networking für seine Mitglieder weltweit. Durch zukunftsorientierte Forschung unterstützt AFCOM Tausende von Fachleuten aus den Bereichen IT, Betrieb, Facility Management, Bauwesen/Planung und Anbieter, die in der Rechenzentrums- und IT-Infrastrukturbranche tätig sind. Durch sein über 40-jähriges Engagement für die Rechenzentrumsbranche hat sich AFCOM als Marktführer bei der Weiterbildung, Vernetzung und Beratung der Rechenzentrums-Community etabliert.

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Meryl Franzman

Data Center World Europe

Meryl.Franzman@informa.com