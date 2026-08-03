BÖRSE HEUTE: Erleichterung an den Weltmärkten - Ölpreise brechen um 8 % ein - DAX Allzeithoch

Der Handelstag am heutigen Montag brachte eine spürbare Erleichterung an die globalen Finanzmärkte. Anleger kehrten nach den politischen Entwicklungen des Wochenendes im Nahen Osten scharenweise zur Risikofreude zurück. Der DAX kletterte auf ein neues Allzeithoch! An der Börse aktuell zeigt sich eine deutliche Stimmungsaufhellung.

Haupttreiber der Marktbewegung

Der zentrale Impuls für die heutigen Gewinne war die Entscheidung von US-Präsident Trump, den geplanten Angriff auf den Iran vorerst abzusagen. Dies beruhigte die Nerven der Investoren nach wochenlanger Sorge vor einer militärischen Eskalation. Der Markt reagierte mit einem klassischen "Risk-on"-Muster: Aktien stiegen, während die Ölpreise kräftig nachgaben.

Marktbeobachter betonen jedoch, dass eine gewisse Skepsis bleibt, da ähnliche Erklärungen in der Vergangenheit selten zu dauerhaften Lösungen führten. Zudem stützte die Erholung im Technologiesektor nach dem Ausverkauf der Vorwoche die allgemeine Stimmung an der Börse heute.

Geopolitik: Unsicherheit rund um den Iran bleibt hoch

Die Lage bezüglich des Iran bleibt weiterhin von Ungewissheit geprägt:

Diplomatie: Während Trump betont, dass Gespräche mit Teheran andauern, dementiert das iranische Außenministerium direkte Verhandlungen mit Washington und beschränkt den Austausch auf Schifffahrtsfragen über Oman.

Militärische Präsenz: Der US-Präsident bezeichnete die iranischen Behörden als äußerst doppelzüngig und bekräftigte die vollständige Kontrolle der US-Marine über die Straße von Hormus.

Schifffahrt: Das Risiko für Handelsschiffe bleibt hoch. Die UK Maritime Trade Operations (UKMTO) meldeten eine Explosion nahe einem Tanker vor der Küste Omans.

Analysteneinschätzung: Fitch Solutions hob die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Eskalation von 25 - auf 35 - an und warnt trotz diplomatischer Annäherungsversuche vor wiederkehrenden militärischen Zwischenfällen.

DAX mit neuem Allzeithoch: Sprung über die 26.000-Punkte-Marke

Auch am deutschen Aktienmarkt herrschte heute helle Begeisterung. Getrieben...

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