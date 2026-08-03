Eine Bastlerin hat einen Roboter entwickelt, der beliebige Songs auf einer akustischen Gitarre spielen kann. Das DIY-Projekt soll -Â ähnlich wie bei der Roboterband Compressorhead -Â künftig auf weitere Instrumente ausgeweitet werden. Ab 2013 eroberte eine Hard-Rock- und Metal-Band die Bühnen von Musikmessen und Festivals, die ausschließlich aus Robotern besteht: Compressorhead. Die Berliner Band um den E-Gitarristen-Roboter Fingers spielt auf echten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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