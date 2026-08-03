Bitcoin Prognose für August, BTC ringt mit der Marke von 62.500 Dollar

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Die Bitcoin Prognose startet in die neue Woche bei 63.152 Dollar und damit knapp unter dem 200-Wochen-Durchschnitt von etwa 63.300 Dollar. In einer einzigen Woche hat der Markt einen harten Fed-Kurs, einen Wallet-Diebstahl über 70 Millionen Dollar und den schwächsten ETF-Tag des Monats verkraftet und dabei nur zwei Prozent verloren. Genau diese Reaktion ist der eigentliche Hinweis für jede Bitcoin Prognose. Wenn schlechte Nachrichten kaum noch Kurs kosten, ist der Pessimismus offenbar bereits eingepreist. Bleibt die Frage, welche Marke jetzt darüber entscheidet, ob daraus eine Erholung oder ein Rutsch auf 60.000 Dollar wird.

Bitcoin Prognose zwischen hartem Fed-Kurs und dünnem Handelsvolumen

Die Notenbank hat den Leitzins am 29. Juli zwischen 3,50 und 3,75 Prozent belassen, doch drei Stimmberechtigte votierten für eine Anhebung. Das ist die deutlichste Spaltung im Ausschuss seit September 2016. Der Markt rechnet nach Angaben von CryptoTicker inzwischen mit 61,4 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im September. Für die Bitcoin Prognose bedeutet ein anziehender Zinszyklus höhere Realrenditen und einen festeren Dollar.

Auf der Kapitalseite fällt das Bild gemischt aus. Die US-Spot-ETFs verloren am 31. Juli 265 Millionen Dollar an einem einzigen Handelstag, wie The Market Periodical berichtet, doch unterm Strich schloss der Juli mit 172,4 Millionen Dollar Nettozufluss. Glassnode meldet zugleich das niedrigste Spot-Handelsvolumen seit 2019, und dünne Märkte bewegen sich in beide Richtungen schneller.

Charttechnisch liegt der entscheidende Bereich eng beieinander. Verliert BTC die 62.500 Dollar nachhaltig, öffnet sich der Weg zu 60.000 Dollar, während der 50-Tage-Durchschnitt bei rund 64.891 Dollar die erste Hürde nach oben markiert. Am Freitag folgen die US-Arbeitsmarktdaten, am 12. August die Inflationszahlen, und beide entscheiden faktisch über die Septembersitzung. Für Anleger, die auf ein Vielfaches ihres Einsatzes zielen, bleibt bei 1,26 Billionen Dollar Marktkapitalisierung allerdings eine unbequeme Frage offen.

Wo die Bitcoin Prognose endet, prüft Pepeto jeden Vertrag mit einem eigenen Risk Scorer

Der Chart liefert darauf keine Antwort, wohl aber ein Vorverkauf, der sein Listing noch vor sich hat. Der Diebstahl über 70 Millionen Dollar zeigt allerdings, wo dort das eigentliche Risiko liegt, denn nicht der Kurs kostet Anleger am häufigsten Geld, sondern Code, den vorher niemand geprüft hat. Pepeto zählt derzeit zu den am stärksten beachteten Vorverkäufen und ist um Werkzeuge herum gebaut, die heute funktionieren, statt um Funktionen, die für spätere Quartale versprochen werden.

Der eingebaute Risk Scorer bewertet Token und markiert mögliche Gefahren, bevor ein Handel überhaupt zustande kommt, und liefert damit eine Schutzebene, die die meisten Handelsplattformen nicht anbieten. Über die Cross-Chain-Bridge wandern Token von einer Blockchain zur nächsten, sodass Halter nicht mehrere Plattformen nutzen oder hohe Gebühren zahlen müssen, um an Liquidität in einem anderen Netzwerk zu kommen. Diese Werkzeuge lösen echte Reibungspunkte, die Händler jeden Tag Geld kosten. Dass sie bereits laufen, verschafft Pepeto einen Vorsprung gegenüber Vorverkäufen, die nichts als ein Whitepaper liefern.

Verantwortlich zeichnet der Mitgründer des originalen Pepe-Coins, der die Reichweite eines Meme-Coins mit dem Anspruch an funktionierende Technik verbindet. Vor dem Verkaufsstart hat SolidProof jede Zeile des Vertragscodes untersucht, sodass hinter den 420 Billionen Token ein veröffentlichter Prüfbericht steht. Eingesammelt wurden bislang mehr als 10 Millionen Dollar, und der Einstieg liegt bei 0,000000188 Dollar je Token. Damit zählt das Projekt zu den am stärksten mit Nutzen unterlegten Eintritten dieses Vorverkaufsjahres.

Das erwartete Binance-Listing bringt den Token vor Millionen aktiver Händler, sobald der Handel startet. Listings an dezentralen Börsen auf mehreren Ketten sollen kurz nach dem Ende des Verkaufs folgen. Die Projektseite zeigt das vollständige Produkt-Dashboard neben dem laufenden Vorverkaufszähler. Der Zulauf an Wallets hält an und zeigt, wie hoch die Erwartung an dieses Listing inzwischen liegt.

Fazit

Die Bitcoin Prognose bleibt eingeklemmt zwischen 62.500 und rund 64.891 Dollar. Bei 1,26 Billionen Dollar Marktkapitalisierung ist eine Verdopplung eine Frage von Jahren, nicht von Monaten. Meme-Energie und echte Werkzeuge zum selben Einstiegspreis treffen vielleicht einmal pro Zyklus zusammen, und genau diese Verbindung liegt derzeit im Pepeto-Vorverkauf. Die Wallets hinter diesen Millionen rechnen damit, dass erst das Listing aus dem Vorverkaufspreis einen Marktpreis macht. Das Fenster steht noch offen und erlaubt denselben Einstieg. Sobald der offene Handel beginnt, verschwindet der Vorverkaufspreis und mit ihm die Spanne, die dieser Einstieg heute bietet.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Bitcoin Prognose zum Start des Augusts?

Die Bitcoin Prognose zeigt ein enges Band. BTC notiert bei rund 63.152 Dollar, ein Verlust von 62.500 Dollar öffnet den Weg zu 60.000 Dollar.

Was unterscheidet Pepeto von anderen Vorverkaufsprojekten?

Pepeto bietet einen laufenden Risk Scorer und eine Cross-Chain-Bridge, geprüft durch ein SolidProof-Audit. Die Summe im Vorverkauf beträgt mehr als 10 Millionen Dollar, und die vollständige Übersicht bietet die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com.