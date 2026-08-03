An der Dow-Spitze zogen die Papiere von Boeing um 5,4 Prozent an. Die Aktie des Flugzeugbauers profitierte von positiven Analystenkommentaren. So stufte Exane BNP Paribas die Aktien auf "Outperform" hoch und rechnet so damit, dass sich die Papiere in den kommenden zwölf Monaten besser als der Sektor entwickeln werden. Auch Jefferies sieht für die Aktie weiteres Potenzial.Boeing befindet sich operativ auf Erholungskurs: Im zweiten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 8 Prozent auf 24,6 Milliarden Dollar, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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