Softwarebranche-Veteran und mehrfacher Enterprise-CEO Mark Logan wird Jitterbit durch die nächste Phase des globalen Wachstums in den Bereichen Enterprise-Integration, Automatisierung und verantwortungsvolle KI leiten.

ALAMEDA, Kalifornien, Aug. 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit, der führende Anbieter von intelligenter Automatisierung, Integration und verantwortungsvoller KI, gab heute die Ernennung von Mark Logan zum President und Chief Executive Officer bekannt. Bill Conner, der in den letzten 2,5 Jahren als President und CEO tätig war, wechselt in den Verwaltungsrat (Board of Directors), wo er dem Gremium weiterhin mit seiner strategischen Expertise und Branchenkenntnis zur Seite stehen wird.

Logan bringt mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung in den Bereichen Enterprise-SaaS, Cybersicherheit, Datenintegration und Analytics mit und verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Skalierung globaler Geschäftsaktivitäten sowie der Förderung profitablen Wachstums.

"Was mich zu Jitterbit gezogen hat, ist unsere Fähigkeit, die vollständigste, einheitliche und KI-gestützte Plattform für intelligente Automatisierung, ohne Vertrauens- oder Kontrolleinbusen, zu liefern," sagte Jitterbit-President und CEO Mark Logan. "Wenn man den von Kunden mit Platz 1 bewerteten ROI mit einem nachweislich zweimal schnelleren Go-Live für Enterprise-Integrationsprojekte kombiniert, wird klar, warum Unternehmen uns die Orchestrierung ihrer Zukunft anvertrauen. Ich freue mich sehr, Teil dieses erstklassigen Teams zu werden, und blicke darauf voraus, unsere Kunden und Partner beim weiteren Wachstum zu unterstützen."

Zuletzt war Logan als President und CEO von One Identity tätig, wo er ein 300-Millionen-Dollar-Unternehmen für Enterprise-Cybersicherheit mit 1.000 Mitarbeitern in 12 Ländern leitete und die EBITDA-Profitabilität auf 130 Millionen Dollar bei einem Kundenstamm von mehr als 5.000 Enterprise-Organisationen steigerte.

Vor seiner Zeit bei One Identity war Logan CEO von LogRhythm (heute Exabeam), wo er die globalen SIEM-Cybersicherheitsaktivitäten und die Profitabilität skalierte, sowie President der führenden Datenintegrations-Plattform Attunity, wo er eine Cloud-Produktstrategie und die Umstellung des Go-to-Market-Modells auf wiederkehrende Umsätze leitete, was den Unternehmenswert beim Exit um über 300 % steigere. Zu seiner bisherigen Führungslaufbahn gehören zudem CEO-Rollen bei WealthEngine und Rivermine - geprägt durch eine Karriere mit Fokus auf operative Exzellenz, strategische M&A und den Ausbau hochrangiger Technologieplattformen.

Während seiner 2,5-jährigen Amtszeit als President und CEO trieb Bill Conner eine bedeutende strategische Weiterentwicklung des Produktportfolios von Jitterbit voran. Er etablierte das Unternehmen als Innovator im Bereich enterprise-tauglicher KI-Integration, hervorgehoben durch Durchbrüche in der mehrschichtigen KI-Architektur, dem Model Context Protocol (MCP)-Framework und der Deep Message Inspection (DMI)-Technologie.



"Während ich das Tagesgeschäft an Mark übergebe, bleibe ich ein engagierter Investor, Vorstandsmitglied und strategischer Berater," sagte Conner. "Das Unternehmen und die Plattform sind für einen großen Erfolg positioniert, und ich freue mich darauf, das Wachstum des Unternehmens unter Marks Führung zu verfolgen."

Über Jitterbit

Jitterbit beschleunigt die Datentransformation durch die Vereinigung von rechenschaftsfähigen KI-Agenten, Apps und Automatisierung auf der branchenweit einzigen KI-basierten Plattform. Harmony wird in über 60 Ländern eingesetzt, ist die Nummer 1 beim Enterprise ROI und ermöglicht es jedem Benutzer, intelligente Automatisierungen und KI-Agenten sicher zu erstellen, bereitzustellen und zu verwalten. Wir integrieren nicht nur Systeme; wir orchestrieren die Zukunft der Arbeit mit Intelligenz, der Sie vertrauen können. Erfahren Sie mehr unter www.jitterbit.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

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