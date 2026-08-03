NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach der Zulassung des Typs 737 Max 7 durch die Bundesluftfahrtbehörde der USA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Die Zulassung erfolge früher als erwartet, schrieb Ken Herbert am Montag. Nun verschiebe sich der Fokus Richtung Produktion./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 14:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 14:30 / EDT

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