Palantir veröffentlichte nach Börsenschluss Ergebnisse für das zweite Quartal und übertraf die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Die Palantir-Aktie stieg nach Veröffentlichung der Zahlen um 8 Prozent.Palantir hatte gute News bitter nötig, schließlich hatte die Aktie bis Anfang August im Jahr 2026 rund 29 Prozent verloren.Der Umsatz stieg im Q2 im Jahresvergleich um 93 Prozent auf 1,93 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie lag bereinigt bei 41 US-Cent gegenüber erwarteten 35 US-Cent."Vergessen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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