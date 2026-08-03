In den USA scheint der Marktanteil von Linux bei den Betriebssystemen überraschend auf über zehn Prozent gestiegen zu sein. Windows soll sich demnach nur noch auf weniger als 60 Prozent der Computer von Web-Nutzer:innen befinden. Kann das sein? In den vergangenen zwölf Monaten hat eigentlich Microsofts Windows den Markt für Betriebssysteme in Nordamerika dominiert. Bis Juni 2026 standen hier -Â mit einem Ausreißer jeweils über 66 Prozent Marktanteil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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