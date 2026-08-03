ASTEREN gibt bekannt, dass das Pariser Handelsgericht die Übernahme von Moreau Paris, einem der renommiertesten französischen Luxuslederwarenhäuser, durch Cardinal Invest, Eigentümer des französischen Luxusherstellers Groupe Lécuyer, genehmigt hat.

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Paris flagship rue du Faubourg Saint-Honoré (source: Moreau Paris)

Die Transaktion bildet den Abschluss eines wettbewerbsorientierten internationalen Verkaufsprozesses, der unter der Aufsicht des Pariser Handelsgerichts durchgeführt wurde, und markiert den Beginn eines neuen Kapitels für eines der letzten unabhängigen historischen Pariser Monogramm-Häuser.

Unter der Leitung des gerichtlichen Insolvenzverwalters Pablo Castanon von ASTEREN und mit Richard Morgan Advisory als Finanzberater stieß der Anfang Juni eingeleitete Prozess auf großes Interesse bei Branchen- und Finanzinvestoren weltweit.

Der am 29. Juli unterzeichnete Gerichtsbeschluss legt den Grundstein für erneute Investitionen, internationale Expansion und langfristige industrielle Entwicklung dieser bemerkenswerten Marke.

Ein traditionsreicher Name mit globaler Präsenz

Moreau wurde 1882 gegründet und ist neben Louis Vuitton, Goyard und Moynat eines der wenigen historischen Pariser Monogramm-Häuser.

Die Ursprünge des Hauses gehen auf das Werk von Louis Moreau zurück, einem Pariser Tischlermeister, der sich 1764 in der Rue Saint-Honoré niederließ und dessen Familie sich später einen Ruf für außergewöhnliche Reisekoffer und Lederwaren erwarb.

Wie mehrere historische französische Luxusmarken verschwand Moreau im Laufe des 20. Jahrhunderts aus der Luxuslandschaft, bevor es Anfang der 2010er Jahre wiederentdeckt und erfolgreich wiederbelebt wurde.

Die Marke profitierte in der Folge von erheblichen Investitionen unter der Eigentümerschaft des japanischen Luxuskonzerns Onward, der Moreau 2016 übernahm und den Schwerpunkt auf die Expansion im Einzelhandel legte. Der Pariser Flagship-Store, der 2017 in der Rue du Faubourg Saint-Honoré eröffnet wurde, präsentiert die Leder- und Canvas-Produkte des Hauses neben seltenen Stücken aus dem 18. Jahrhundert und originalen Reisekoffern.

Nach dem Rückzug von Onward aus dem europäischen Geschäft im Jahr 2020 wurde Moreau von einer Gruppe von Einzelhandelsunternehmern übernommen, die die Renaissance des Hauses fortsetzten, in die internationale Expansion investierten, das Franchisenetzwerk stärkten und das Wachstum in Schlüsselmärkten förderten.

Unter ihrer Führung verzeichnete der wichtige japanische Markt zwischen 2022 und 2025 einen Umsatzanstieg von mehr als 30 %, und die Eröffnung einer neuen, von einem Partner betriebenen Flagship-Boutique in Houston im Dezember 2025 unterstreicht die anhaltende internationale Entwicklung der Marke.

Heute erzielt Maison Moreau über ein Netzwerk aus Boutiquen, Kaufhäusern, Franchisepartnern und digitalen Kanälen einen weltweiten Jahresumsatz im Einzelhandel von rund 10 Millionen Euro.

"Das Ergebnis zeigt, wie ein effektiver gerichtlicher Sanierungsprozess seriöse industrielle Investoren anziehen und Unternehmen eine echte langfristige Zukunft sichern kann."

Pablo Castanon, ASTEREN, gerichtlicher Insolvenzverwalter

Ein natürliches industrielles Zuhause

Die Groupe Lécuyer verfügt über mehr als drei Jahrhunderte Fertigungskompetenz, die die gesamte Wertschöpfungskette in der Leder- und Textilproduktion abdeckt. Die Gruppe befindet sich im Besitz der Familie Odend'hal mit Sitz in der Normandie und beliefert weltweit führende Luxusmarken sowie andere Branchen. Sie beschäftigt rund 800 Mitarbeitende in Frankreich und international.

Die Übernahme verschafft Maison Moreau gestärkte industrielle Kapazitäten, eine verbesserte Produktentwicklung, einen erweiterten internationalen Vertrieb und langfristige finanzielle Unterstützung, während die unverwechselbare Identität und Handwerkskunst des Hauses gewahrt bleiben.

Das Know-how der Groupe Lécuyer wird die etablierte italienische Produktion von Maison Moreau ergänzen. Die Kombination aus renommierter italienischer Lederhandwerkskunst und einzigartigem französischem Fachwissen wird die Attraktivität des Hauses weiter steigern und seine Position unter den weltweit führenden traditionsreichen Luxusmarken festigen.

"Das Handelsgericht ist ein Ort, an dem sich Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten und Investoren treffen, um Lösungen für das Geschäft zu finden. Moreau ist ein perfektes Beispiel für ein glückliches Ende einer komplexen Situation."

Pierre Jarrossay, Richter am Pariser Handelsgericht

Ein erfolgreicher Ausgang für den französischen Luxussektor

Die Übernahme spiegelt die anhaltende Attraktivität des französischen Luxus- und Konsumgütersektors für Investoren wider und zeigt, wie ein gut geführter gerichtlicher Restrukturierungsprozess wertvolle Unternehmen erhalten kann, indem er sie für transparente und wettbewerbsorientierte Übernahmen öffnet.

Die aktuelle Transaktion kam weitgehend unerwartet. Die Aktionäre hatten Optionen geprüft, um die Kapitalbasis der Gruppe zu stärken und die nächste Entwicklungsphase zu unterstützen.

Eine interne Umstrukturierung, die die historische Struktur der Gruppe betraf, führte letztendlich zu einem gerichtlich beaufsichtigten Verfahren unter Einbeziehung der französischen Holdinggesellschaft, wodurch plötzlich die gesamten weltweiten Geschäftsaktivitäten eines der letzten unabhängigen Pariser Monogramm-Häuser auf den Markt kamen.

Der Prozess rückte die Marke und ihre Pariser Wurzeln ins Rampenlicht. Ein traditionsreicher Name wie Moreau kommt nur sehr selten auf den Markt, und das Verfahren zog sofort Käufer aus der Branche und aus dem Finanzsektor aus aller Welt an.

"Die Resonanz der Investoren während dieses gesamten Prozesses bestätigt, dass französischer Luxus weiterhin großes internationales Interesse weckt. Diese Übernahme markiert den Beginn eines spannenden neuen Kapitels für eine außergewöhnliche Traditionsmarke."

Richard Morgan, Richard Morgan Advisory

Die endgültige Transaktion mit der Groupe Lécuyer vereint ein historisches Pariser Luxushaus mit einem führenden französischen Produktionskonzern. Das Ergebnis verbindet Tradition, handwerkliches Know-how und Fachkompetenz im Einzelhandel und stärkt damit die Plattform für die Expansion der Marke.

"Moreau verfügt über eine außergewöhnliche Geschichte, eine internationale Kundschaft und erhebliches Wachstumspotenzial. Unser Ziel ist es, auf all dem aufzubauen, was das Maison einzigartig macht, und gleichzeitig in seine Produkte, seine Handwerkskunst und seine globale Entwicklung zu investieren."

Charles Odend'hal, CEO der Groupe Lécuyer

Beteiligte am Verfahren

Gericht Handelsgericht Paris Tribunal des Activités Economiques de Paris Richter Pierre Jarrossay www.tae-paris.org Gerichtlicher Insolvenzverwalter ASTEREN Pablo Castanon, Anaïs Puthet www.asteren.fr Finanzberater des Insolvenzverwalters Richard Morgan Advisory Richard Morgan www.r-m-a.fr Rechtsberater des Insolvenzverwalters Boché-Dobelle Mylène Boché-Robinet, Jérôme Opalinski www.bdlegal.fr Unternehmen Moreau Paris Marco Scarpella, CEO www.moreau-paris.com Rechtsberater des Unternehmens AARPI Towery Samuel Scherman www.towery.eu Käufer Groupe Lécuyer, über die Holding Cardinal Invest Charles Odend'hal, CEO www.ets-lecuyer.com Rechtsberater des Käufers Deloitte Lucie Méget, Baptiste Martin www.avocats.deloitte.com

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Contacts:

Kontakt hinsichtlich der Transaktion

Richard Morgan Advisory. richard.morgan@r-m-a.fr, T +33 1 77 17 80 01, M +33 6 25 78 34 46

ASTEREN. maison-moreau@asteren.fr, T +33 1 84 87 00 60