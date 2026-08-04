Ethereum Prognose für August 2026 zwischen 1.801 und 1.960 Dollar

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Ethereum startet in den August bei rund 1.867 Dollar und steht damit genau zwischen zwei Linien, die den ganzen Monat bestimmen dürften. Die Ethereum Prognose der Analysten hängt an der Marke von 1.960 Dollar, während 1.801 Dollar zuerst zurückerobert werden muss. Vier Wochen in Folge flossen frische Gelder in die ETH ETFs, doch der Kurs bewegte sich kaum vom Fleck. Warum reagiert der Markt nicht auf dieses Kapital? Die Antwort liegt in einem Muster, das der August immer wieder gezeigt hat.

Ethereum Prognose zwischen Saisonmuster und stabilen ETF Zuflüssen

Am Sonntag notierte Ethereum bei 1.867,23 Dollar, ein Plus von 0,25 Prozent binnen 24 Stunden. Die Marktkapitalisierung von rund 225,34 Milliarden Dollar macht ETH weiterhin zur zweitgrößten Kryptowährung. Laut Crypto Times startet der Monat mit vorsichtiger Erholung, aber schwachem Handelsvolumen. Der August gilt historisch als unberechenbar, weil auf starke Anstiege ebenso oft scharfe Korrekturen folgten. Genau diese Mischung macht jede Ethereum Prognose für die kommenden Wochen anspruchsvoll.

Auf der Chartseite liegt die kurzfristige Unterstützung bei der 20 Tage Linie von 1.718,01 Dollar. Nach Einschätzung von CoinDCX muss ETH zuerst 1.801 Dollar zurückerobern und danach 1.960 Dollar angreifen, um eine echte Trendwende zu bestätigen. Die 200 Tage Linie bei 2.242,04 Dollar bleibt die große Hürde für jede längerfristige Ethereum Prognose. Als Basisfall gilt derzeit eine Spanne zwischen 1.750 und 1.980 Dollar.

Das Kapital fehlt dabei nicht. Die ETH ETFs verzeichneten vier Wochen in Folge Nettozuflüsse und schlossen den Juli mit 365,2 Millionen Dollar ab, allein in der letzten Woche kamen 27,42 Millionen Dollar dazu. Trotzdem bewegte sich der Kurs nur um Bruchteile eines Prozents. Bei einer Bewertung von 225 Milliarden Dollar verpufft dreistelliges Millionenkapital fast wirkungslos. Anleger, die aus derselben Summe mehr herausholen wollen als die aktuelle Ethereum Prognose hergibt, schauen deshalb dorthin, wo die Bewertung noch klein genug für echte Bewegung ist.

Pepeto verbindet drei Netzwerke, während Ethereum auf den Ausbruch wartet

Eine Größenordnung tiefer sieht die Rechnung anders aus. Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, bevor eine einzige Börse den Token öffentlich gelistet hat. Diese Summe wuchs in demselben Zeitraum, in dem ETH rund 64 Prozent unter sein Allzeithoch fiel.

Gegründet von einem Mitgründer des originalen Pepe Coins, entwickelt Pepeto ein vollständiges Protokoll für den Handel mit Meme Coins. Dazu gehört eine Cross Chain Brücke, die Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Gebühren verbindet. Diese Brücke löst ein tägliches Problem für Händler, die Token auf einem Netzwerk halten, aber für einen besseren Preis oder einen tieferen Pool auf ein anderes wechseln müssen. Ergänzt wird das Ganze von PepetoSwap, einer Börse ohne Handelsgebühren.

Solche Werkzeuge für den Alltag erklären, warum die Nachfrage im Presale weiter steigt, während größere Projekte kämpfen. SolidProof hat den Smart Contract vollständig geprüft und freigegeben, bevor der Presale überhaupt geöffnet wurde, was den Käufern eine Sicherheitsebene gibt, die den meisten Presales fehlt. Der Presale Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, verteilt auf eine Gesamtmenge von 420 Billionen Token. Auf der offiziellen Pepeto Website lässt sich der gesamte Fahrplan vor dem Einstieg prüfen.

Das erwartete Binance Listing ist der Moment, der aus einer Presale Position einen frei handelbaren Token macht. Käufer setzen dabei auf den Abstand zwischen Presale Preis und Listungspreis, den eine Ethereum Prognose bei 1.867 Dollar so nicht bieten kann. Jede gefüllte Stufe hebt den Preis, und der Zugang zur aktuellen Stufe endet mit der nächsten.

Fazit

Die Ethereum Prognose für den Rest des Jahres deutet auf ein langsames Herantasten nach oben hin. Erst ein Sprung über 1.960 Dollar gibt der Erholung echtes Gewicht. Eine Ebene tiefer lief dieselbe Rechnung schon einmal ab. Der originale Pepe Coin legte vom Presale Einstieg bis auf 11 Milliarden Dollar zu, und die Käufer der ersten Stunde veränderten damit ihre gesamte finanzielle Lage. Die letzte Stufe war vor dem Zeitplan ausverkauft, und die aktuelle füllt sich, während der Markt diese Seite liest. Wer jetzt zum Presale Preis einsteigt, könnte den Abstand zum Listungskurs als Gewinn verbuchen, statt von außen zuzusehen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Ethereum Prognose für August 2026?

Analysten nennen 1.960 Dollar als Ziel, sofern ETH von aktuell rund 1.867 Dollar aus die Marke von 1.801 Dollar zurückerobert. Als kurzfristige Unterstützung dient 1.718 Dollar, während 2.242 Dollar die große Hürde nach oben bleibt.

Was ist Pepeto und wo findet man den Presale?

Pepeto ist ein Meme Coin Protokoll mit einer Cross Chain Brücke und der gebührenfreien Börse PepetoSwap, das im laufenden Presale bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingeworben hat. Der Presale läuft ausschließlich über pepetocoin.com, erreichbar unter https://pepetocoin.com.