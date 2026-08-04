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Der Cardano Kurs hat am 2. August binnen 24 Stunden rund 9 Prozent zugelegt und notiert wieder bei etwa 0,186 Dollar. Damit steht ADA direkt an der Linie, die seit Anfang 2026 jede Erholung gestoppt hat. Große Adressen halten inzwischen fast 70 Prozent des umlaufenden Angebots und haben zuletzt weiter eingekauft. Am 9. August läuft zudem eine Frist ab, die ADA einem eigenen Spot ETF näherbringen könnte. Die offene Frage lautet, ob der Cardano Kurs den Ausbruch diesmal bestätigt oder ob erneut Verkäufer übernehmen. Der Ausbruch liegt vor, die Bestätigung steht aus, und daran hängt der Rest des Monats.

Cardano Kurs steigt während Großanleger weiter einsammeln

Der Cardano Kurs liegt laut CoinGecko bei rund 0,186 Dollar, ein Plus von etwa 9,4 Prozent binnen eines Tages und von gut 12 Prozent in der Woche. Der Marktwert liegt damit bei knapp 6,9 Milliarden Dollar. Zum Allzeithoch von 3,09 Dollar fehlen weiterhin 94 Prozent. Der Ausbruch über die absteigende Linie ist erfolgt, bestätigt ist er mit einem Schlusskurs oberhalb von 0,1809 Dollar aber noch nicht.

Der eigentliche Treiber sitzt laut CoinMarketCap in den großen Wallets. Adressen mit hohen Beständen kontrollieren etwa 25,6 Milliarden ADA, fast 70 Prozent des Umlaufs, allein im vergangenen Monat kamen 30 Millionen Token hinzu. Die ETFs auf ADA verzeichnen den sechzehnten Monat in Folge Nettozuflüsse. Tokenisierte Vermögenswerte auf der Kette erreichen rund 55,3 Millionen Dollar. Der Van Rossem Hard Fork brachte im Juli die Protokollversion 11 und niedrigere Kosten für Smart Contracts. Der Relative Stärke Index hat die Marke von 50 zurückerobert.

Am 9. August erreicht ADA voraussichtlich die von der Aufsicht verlangte Vorlaufzeit im Terminmarkt, eine Hürde Richtung Spot ETF. Damit hat ADA einen Termin im Kalender, aber keine Garantie. Widerstand liegt zwischen 0,18 und 0,20 Dollar, danach folgen 0,23 und 0,27 Dollar. Selbst dorthin bleibt es bei knapp sieben Milliarden Dollar Marktwert eine überschaubare Bewegung. Wer mehr will als der Cardano Kurs hergibt, landet bei kleineren Einträgen, die noch nirgends notieren.

Pepeto setzt dort an, wo bei sieben Milliarden Dollar die Luft dünn wird

Wer eine Rendite sucht, die das eigene Bild verändert, muss meist früher ansetzen, als der notierte Markt es zulässt. Genau deshalb schauen Wallets, die den Cardano Kurs verfolgen, gleichzeitig auf Pepeto, eine Meme Coin Börse von einem Mitgründer des originalen Pepe Coins, die vor jeder Notierung mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat.

Der Vorverkaufspreis liegt bei 0,000000188 Dollar, und ein derart stetiger Zufluss in einer Phase tiefer Angst deutet meist darauf hin, dass echtes Kapital einen Wert hinter dem Einstieg sieht und nicht nur ein Strohfeuer. An klare Informationen zu kommen, bevor eine Bewegung passiert, gehört zu den schwierigsten Teilen des Handels, und PepetoSwap wurde genau für dieses Problem gebaut. Das Tempo der Zeichnungen hat auch dann nicht nachgelassen, als die Angstwerte im Markt ihre Tiefstände erreichten.

Die Börse verlangt bei jedem einzelnen Tausch keine Handelsgebühr. Die Brücke zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana arbeitet ebenfalls ohne Kosten, sodass Kapital nie auf einer Kette festhängt, wenn die Stimmung dreht. Statt auf mehreren Plattformen Gebühren zu zahlen, erreichen Halter hier die Einstiege schneller, auf die es ankommt.

Bevor der Vorverkauf startete, hat SolidProof den gesamten Smart Contract geprüft und die Prüfung abgeschlossen, und diese Bestätigung durch eine dritte Partei fehlt den meisten Vorverkäufen in diesem Markt. Wer den Bericht selbst nachlesen will, findet ihn direkt auf der Pepeto Website, wo auch der Stand der Zeichnungen fortlaufend aktualisiert wird. Ein Projekt zu zeichnen, das finanziert und geprüft ist und dessen Werkzeuge bereits laufen, während der Vorverkauf noch offen steht, ist eine andere Art von Einstieg als der Cardano Kurs auf den notierten Charts. Solange der Vorverkauf offen steht, gilt dieser Preis, danach entscheidet der Börsenpreis.

Fazit

Die beste Antwort auf den Cardano Kurs ist nicht der lauteste Chart, sondern oft ein Einstieg, den die meisten Wallets noch nicht gefunden haben. Die Suche führt hierher, und wer jetzt handelt, ist vor der Menge dabei. Mit einer Finanzierung von mehr als 10 Millionen Dollar und einer abgeschlossenen SolidProof Prüfung trägt Pepeto eine höhere Obergrenze als jede notierte Erholung, weil PepetoSwap bereits läuft. Beim Cardano Kurs begrenzt der Marktwert genau das, was ein Vorverkauf noch offen lässt. Wer dieses Fenster verpasst, kauft später zum Börsenpreis, und dieser Unterschied könnte über den Ertrag des ganzen Zyklus entscheiden.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie entwickelt sich der Cardano Kurs im August 2026?

ADA bewegt sich voraussichtlich zwischen 0,16 und 0,23 Dollar. Ausschlaggebend sind die ETF Frist am 9. August und die großen Adressen.

Warum taucht Pepeto neben dem Cardano Kurs auf?

Pepeto ist ein geprüfter Vorverkauf, der mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat, kontrolliert von SolidProof. Zahlen zeigt pepetocoin.com, erreichbar über pepetocoin.com.