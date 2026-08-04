XRP Prognose August 2026 nach Kurszielsenkung auf 2,80 Dollar

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Die XRP Prognose für August startet bei rund 1,06 Dollar, einem Kurs, der sich binnen 24 Stunden kaum bewegt hat. Auf Wochensicht steht ein Minus von gut drei Prozent, und der Senat hat den CLARITY Act vorerst von der Tagesordnung genommen. Die Sommerpause beginnt bereits am 7. August, womit dem Gesetz nur ein sehr schmales Zeitfenster bleibt. Standard Chartered hat sein Kursziel zugleich von 8 auf 2,80 Dollar gesenkt. Alles hängt jetzt an zwei Zahlen, an der Unterstützung bei 1,01 Dollar und am Widerstand bei 1,22 Dollar. Doch wie viel Rendite steckt überhaupt noch in einem Token dieser Größe?

XRP Prognose zwischen CLARITY Act und der Marke von 1,01 Dollar

XRP wird laut Kraken bei rund 1,06 Dollar gehandelt und hat sich innerhalb von 24 Stunden praktisch nicht bewegt. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 66 Milliarden Dollar. Bemerkenswert ist dabei die Aktivität im Netzwerk, denn das XRP Ledger verzeichnete binnen eines Tages rund 4.300 neue Wallets und damit den vierthöchsten Zuwachs des Jahres. Der Senat hat den CLARITY Act in dieser Woche formal zurückgestellt, um ein Sanktionsgesetz und offene Personalfragen vorzuziehen.

Bei den Analysten hat sich die Stimmung deutlich gedreht. Standard Chartered senkte laut Forbes das Kursziel für XRP von 8 auf 2,80 Dollar, weil die Zuflüsse in die börsengehandelten Fonds nachlassen. Gleichzeitig hält Goldman Sachs inzwischen Anteile im Wert von 153,8 Millionen Dollar an vier XRP-Fonds und ist damit der größte institutionelle Halter. Beide Nachrichten treffen auf einen Markt, der seit Wochen kaum Risiko sucht. Die XRP Prognose für August bewegt sich vor diesem Hintergrund überwiegend in einer Spanne zwischen 1,00 und 1,18 Dollar.

Selbst das optimistische Szenario bleibt damit überschaubar. Ein Anstieg von 1,06 auf 1,22 Dollar entspricht rund 15 Prozent, und dafür braucht es ein Gesetz, das seit Monaten feststeckt. Bei mehr als 62 Milliarden umlaufenden Token wächst die Menge zudem weiter, was jede Bewegung nach oben schwerer macht. Wer die XRP Prognose als reine Renditerechnung liest, erkennt schnell, dass hier Sicherheit gegen Abstand getauscht wird. Dieselbe Angst, die den Kurs gedrückt hat, hat gleichzeitig frisches Kapital in Vorverkäufe geschoben, in denen das Renditefenster noch offen steht. Und genau dort suchen Anleger derzeit die Vervielfachung, die große Token nicht mehr liefern.

Pepeto bringt einen Vorverkaufspreis mit, den der offene Markt nicht mehr hergibt

Genau in diesem Fenster sammelt ein Meme-Token Kapital ein, den ein Mitgründer des originalen Pepe-Coins gebaut hat, der schon den ersten PEPE-Token gestartet hat. Aus Wallets, die während des Rückzugs am breiten Markt eingestiegen sind, kamen bereits mehr als 10 Millionen Dollar zusammen. Jeder Text über die Kursentwicklung von XRP, der von neuer regulatorischer Klarheit als Einstiegssignal spricht, beschreibt genau das, was dieser Vorverkauf bereits zu seinem heutigen Preis bietet.

Was Pepeto von einem üblichen Meme-Coin trennt, ist PepetoSwap, eine dezentrale Börse ohne Gebühren, die speziell für den Handel mit Meme-Token gebaut wurde. Eine Cross-Chain-Bridge bewegt Token kostenlos zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana. Beides sind funktionierende Werkzeuge in der letzten Testphase, die dem Token eine Grundlage geben, wie sie die meisten Meme-Coins nie aufbauen. Der Token läuft auf einer Gesamtmenge von 420 Billionen Stück.

SolidProof hat den kompletten Code des Vertrags durchgesehen und freigegeben, bevor die erste Einzahlung möglich war, weshalb Interessenten eine unabhängige Bewertung in der Hand haben. Der Vorverkaufspreis liegt bei 0,000000188 und verschwindet, sobald der Handel an einer Börse beginnt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Fortschritt des Vorverkaufs live, und die Zahl klettert weiter, weil laufend Wallets dazukommen, obwohl der Angst-und-Gier-Index tief im Angstbereich steht.

Die erwartete Binance-Listung hebt den Preis vom Vorverkauf in den offenen Handel, und der Abstand zwischen diesen beiden Zahlen ist die Stelle, an der die Rendite entsteht. Wallets, die beim Start in PEPE eingestiegen sind, haben aus kleinen Beträgen Summen gemacht, die ihr Leben verändert haben, und zwar bevor die Masse die Sache bestätigte. Dieselbe frühe Überzeugung bildet sich jetzt erneut, diesmal zu einem noch niedrigeren Preis und mit einer funktionierenden Börse hinter dem Token.

Fazit

Die XRP Prognose bleibt damit an ein Gesetz gebunden, dessen Zeitfenster sich in wenigen Tagen schließt, während der stärkste Einstieg weiter dort liegt, wo der Vorverkaufspreis noch offen ist. Auch XRP war einmal billig, unter einem Cent, bevor der Kurs drei Dollar überschritt, und die Wallets von damals bauten echtes Vermögen auf. Millionen, die während der Angstphase in den Pepeto-Vorverkauf fließen, zeigen, dass diese Wallets mit demselben Ausgang rechnen. Ein Projekt vom Mitgründer des originalen Pepe-Coins mit einer erwarteten Binance-Listung kann genau dieser Weg sein. Der Einstieg in den Vorverkauf ist die eine Entscheidung dieses Zyklus, die nicht wartet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Welche XRP Prognose gilt für August 2026?

Die XRP Prognose für August 2026 reicht von 1,00 bis 1,18 Dollar. Unterstützung liegt bei 1,01 Dollar, Widerstand bei 1,22 Dollar, entscheidender Auslöser bleibt der CLARITY Act.

Was bietet Pepeto vor der Listung?

Pepeto verbindet die gebührenfreie Börse PepetoSwap mit einer Cross-Chain-Bridge, wurde von SolidProof geprüft und liegt im Vorverkauf bei mehr als 10 Millionen Dollar. Details auf pepetocoin.com über https://pepetocoin.com.