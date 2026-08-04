EQS-News: DeFi Technologies Inc.
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TORONTO, 4. August 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzwirtschaft ("DeFi") schließt, gibt heute bekannt, dass es am Freitag, dem 14. August 2026, um 11:00 Uhr EST eine Telefonkonferenz für Aktionäre abhalten wird, um die Finanzergebnisse für den am 30. Juni 2026 endenden Dreimonatszeitraum zu erörtern. Der Jahresabschluss des Unternehmens wird am Donnerstag, dem 13. August 2026, nach Börsenschluss veröffentlicht.
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Datum: Freitag, 14. August 2026,
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DIE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MITTEILUNG
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Johan Wattenstrom, Chief Executive Officer, rir@defi.tech, (323) 537-7681
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04.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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