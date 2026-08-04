Solana Kurs fällt auf 72,59 Dollar im August 2026. Warum eine Milliarde Transaktionen nicht helfen

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Solana hat in einer Woche fast eine Milliarde echte Nutzertransaktionen verarbeitet, im Schnitt 150 Millionen pro Tag. Trotzdem fällt der Solana Kurs am 3. August auf 72,59 Dollar und liegt 1,28 Prozent im Minus. Am 31. Juli war bereits die Unterstützung bei 73,40 Dollar gebrochen. Seit dem 9. Juli scheitern die Käufer immer wieder an der runden Marke von 80 Dollar. Diese Lücke zwischen starker Nutzung und schwachem Chart ist die wichtigste Frage im Ökosystem. Dieser Artikel ordnet die frischen Daten ein und zeigt ein Projekt, das viele Anleger aus diesem Umfeld gerade prüfen.

Solana Kurs verliert die 73 Dollar Marke, während das SOL Netzwerk Rekordwerte liefert

Der Kurs steckt seit April 2025 in einem Abwärtstrend, den auch die Erholung zum Jahresende nicht gebrochen hat. Laut AMBCrypto fiel er am 31. Juli unter die lokale Unterstützung bei 73,40 Dollar, und die Verkäufer behielten seither die Kontrolle. Am 3. August notiert SOL bei 72,59 Dollar, das Hoch der Sitzung lag bei 72,99 Dollar, das Tief bei 72,41 Dollar. Der RSI steht bei 44,37 und der MACD bleibt mit minus 0,24 im negativen Bereich. Die nächsten größeren Ziele nach unten liegen bei 64,10 und 60,10 Dollar.

Nach Daten von CaptainAltcoin muss der Kurs zuerst 72,99 Dollar zurückerobern, bevor 74 und danach 75 Dollar erreichbar werden. Dagegen steht ein Netzwerk mit fast einer Milliarde Nutzertransaktionen pro Woche und ein neuer Spot ETF von Morgan Stanley mit 0,14 Prozent Gebühr. MoneyGram betreibt inzwischen einen eigenen Validator im Netzwerk. Trotzdem verzeichneten Solana Anlageprodukte zuletzt Wochenabflüsse von 17 Millionen Dollar. Für den Solana Kurs bleibt damit dieselbe Grenze bestehen, denn ein Projekt mit 42 Milliarden Dollar Bewertung braucht für eine Verdopplung Milliarden an frischem Kapital.

42 Milliarden gegen 10,38 Millionen. Warum der Solana Kurs viele Anleger zu Pepeto führt

Bei 42 Milliarden Dollar Bewertung braucht jede Verdopplung Milliarden an neuem Geld. Ein Vorverkauf mit 10,38 Millionen Dollar braucht dafür einen Bruchteil davon. Genau diese Rechnung führt gerade viele Anleger zu einem Namen, der noch keinen Handel hat.

Pepeto hat nicht darauf gewartet, dass der Markt das Projekt entdeckt. Das Projekt startete einen Vorverkauf, lieferte die Werkzeuge am ersten Tag und zog Käufer an, die rechneten, bevor der Markt hinsah. Trader, die den SOL Ausblick studieren und nach dem größten Einstieg im Vorverkauf suchen, landen bei Pepeto. Das Projekt löst das alte Problem der Meme Token und gibt Haltern Werkzeuge, die sie nach dem Kauf wirklich nutzen können.

Gestartet wurde Pepeto von einem Mitgründer von Pepe, der bereits gezeigt hat, was passiert, wenn 420 Billionen Token auf Meme Energie treffen, denn der ursprüngliche Pepe Coin erreichte elf Milliarden Dollar ganz ohne Produkte. Pepeto geht weiter, weil die Werkzeuge bereits funktionieren. Die Cross Chain Bridge lässt Halter Token zwischen Netzwerken bewegen, ohne auf einer einzigen Chain festzusitzen. Der Risiko Scanner prüft jeden Token vor einem Trade, damit Käufer die Fallen vermeiden, die auf anderen Plattformen Wallets leeren.

Die eingesammelte Summe liegt bei über 10,38 Millionen Dollar und wächst weiter, weil viele Anleger nachrechnen, was ein Listing bei diesem Preis bedeutet. Sicherheit ist kein offener Punkt, denn SolidProof hat den kompletten Code vor dem Start des Vorverkaufs geprüft und bestätigt. Bei einem Vorverkaufspreis von 0,000000188 Dollar liegt der Abstand zwischen diesem Einstieg und dem Listing Preis offen vor jedem, der jetzt nachrechnet. Wallets, die diesen Einstieg beim Lesen der Daten zum Solana Kurs fanden, sind beim Handelsstart bereits positioniert. Der Vorverkauf ist der Start, und diese Preisstufe schließt endgültig.

Fazit

Der Solana Kurs kämpft um jede Unterstützung, während der Markt nach der nächsten Chance sucht. Die Suche führte zuletzt zur SOL Geschichte, doch der Mitgründer hinter Pepeto hat die Rechnung schon einmal aufgehen lassen. Der ursprüngliche Pepe Coin erreichte elf Milliarden Dollar mit derselben Menge von 420 Billionen Token und ganz ohne Produkte, diesmal steht ein funktionierender Marktplatz mit Bridge und Risiko Scanner dahinter. Wer jetzt einsteigt, setzt auf ein Muster, das bereits einmal abgelaufen ist. Der Vorverkauf zeigt, dass die klügsten Wallets längst nachgerechnet haben. Das erwartete Binance Listing ist das Ereignis, auf das sie warten, und wer erst danach kauft, zahlt den Preis, den der Markt setzt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie sieht der Solana Kurs im August 2026 aus?

SOL notiert bei 72,59 Dollar. Über 72,99 Dollar öffnen sich 74 und 75 Dollar, unter 72,41 Dollar drohen 71,50 und 70 Dollar.

Warum schauen SOL Trader derzeit auch auf Pepeto?

Pepeto bietet einen Vorverkauf mit Cross Chain Bridge, Risiko Scanner und erwartetem Binance Listing. Über 10,38 Millionen Dollar sind eingesammelt und von SolidProof geprüft. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.