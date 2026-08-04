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Ripple hat am ersten August wie in jedem Monat bis zu eine Milliarde XRP aus dem Treuhandkonto freigegeben. Nach aktuellem Kurs sind das rund 1,08 Milliarden Dollar. Der größte Teil wandert erfahrungsgemäß innerhalb weniger Tage zurück in neue Verträge. Trotzdem trifft die Freigabe auf einen Markt, der schwach in den August gestartet ist und kaum Käufer findet. XRP notiert bei etwa 1,07 Dollar und verlor in der Vorwoche 2,35 Prozent. Gleichzeitig zeigen die Krypto News eine zweite Bewegung, denn die amerikanischen Spot ETFs auf XRP sammelten in derselben Woche 14,86 Millionen Dollar ein. Zwei Kräfte, ein Kurs, und die Frage, wo überhaupt noch Bewegung möglich ist.

Krypto News zum Monatsstart zeigen XRP zwischen Escrow Freigabe und stabiler ETF Nachfrage

Am ersten Tag jedes Monats können nach Angaben von FX Leaders bis zu eine Milliarde XRP aus dem Treuhandkonto freigegeben werden. Ripple schickt davon üblicherweise rund 700 Millionen Token wieder in neue Verträge zurück. Etwa 200 bis 300 Millionen XRP bleiben damit im Umlauf. Zum Monatsbeginn liegen rund 62,5 Milliarden XRP im Umlauf, während etwa 32 Milliarden gebunden bleiben.

Auf der Gegenseite steht institutionelle Nachfrage, die stabil geblieben ist. Die Spot ETFs auf XRP zogen in der Woche zum 31. Juli nach Daten von Wu Blockchain netto 14,86 Millionen Dollar an, während die Bitcoin Fonds 61,53 Millionen Dollar verloren. Andere Daten fallen schwächer aus. Das Stablecoin Volumen auf dem XRP Ledger fiel binnen einer Woche um 13,06 Prozent auf 853,38 Millionen Dollar. Die aktiven Adressen gingen von 1,21 Millionen im Juni auf 1,02 Millionen zurück.

Technisch bleibt das Bild angeschlagen, denn XRP liegt laut FXStreet bei rund 1,076 Dollar unter allen Durchschnittslinien, der RSI steht bei 45. Der erste Widerstand verläuft bei 1,121 Dollar, danach folgen 1,203 und 1,397 Dollar. Nach unten gilt die Marke bei 1,00 Dollar als entscheidende Unterstützung. Selbst das beste Szenario für den August führt von 1,07 auf etwa 2,00 Dollar.

Pepeto steht in den Krypto News für das Gegenteil einer monatlichen Freigabe

Jeden Monat kommen bei XRP neue Token in den Umlauf, und jeder davon drückt auf den Preis. Ein Projekt, dessen Menge von Anfang an feststeht, hat dieses Problem nicht. Genau deshalb zieht Pepeto derzeit Kapital an.

Jede Gebühr, die ein Halter bei einem Handel zahlt, fließt nie wieder in die eigene Rendite zurück. Über 500 Millionen Krypto Besitzer weltweit summieren sich diese Gebühren jedes Jahr auf Milliarden. Ein früherer Binance Experte hat Pepeto als Netzwerk aufgebaut, in dem PepetoSwap diese Kosten vollständig entfernt und Halter Token ohne Gebühren tauschen. Ein Risikoprüfer sieht sich die Verträge an, bevor ein einziger Dollar in einen Handel fließt.

Die beiden Werkzeuge lösen unterschiedliche Probleme nacheinander. PepetoSwap übernimmt den Tausch, ohne die Gebühren zu berechnen, die andere Plattformen aus jeder Order ziehen. Der Risikoprüfer liest den Vertrag jedes Token aus den Krypto News und zeigt Warnsignale, bevor der Handel läuft. Das eine schützt den Gewinn, das andere das Kapital. Wallets, die nachgerechnet haben, brachten bereits 10,38 Millionen Dollar in einen Vorverkauf ein, den ein SolidProof Audit deckt, dessen Menge fest bei 420 Billionen Token liegt und vor dem ein erwartetes Binance Listing steht.

Vor der Eröffnung hat SolidProof den kompletten Code kontrolliert und freigegeben, weshalb der Vorverkauf als abgesichert gilt. Sobald der Handel startet, kann ein Listing dieser Größe den Preis vollständig neu bestimmen, und die Seite von Pepeto ist bis dahin der einzige Zugang. Der Token kostet aktuell 0,000000188 Dollar, und der höhere Listing Preis ist das, woraus für heutige Käufer ein Ertrag werden kann. Der Vorverkauf füllt sich weiter, solange diese Stufe offen bleibt.

Fazit

Die Krypto News zeigen bei XRP ein geteiltes Bild aus Freigabe, ETF Zuflüssen und schwächeren Netzwerkdaten. Knapp 90 Prozent sind im besten Fall drin, doch Vorverkäufe bewegen sich vor einem Listing in ganz anderen Größenordnungen. Die vorherige Stufe war früher ausverkauft als geplant, und die aktuelle füllt sich weiter. Wer jetzt einsteigt, hat den Abstand zum Listing Preis auf seiner Seite. Sobald diese Stufe schließt, führt der einzige Weg hinein über den Listing Preis, und genau dieser Unterschied entschied bei früheren Vorverkäufen, wer am Ende auf welcher Seite stand.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto News für XRP im August 2026?

Ripple gab zum Monatsbeginn bis zu eine Milliarde XRP frei, wovon üblicherweise rund 700 Millionen zurückfließen. Die Spot ETFs auf XRP sammelten in derselben Woche 14,86 Millionen Dollar ein. Der Kurs liegt bei rund 1,07 Dollar, die Unterstützung bei 1,00 Dollar.

Wie passt Pepeto in die aktuellen Krypto News?

Pepeto ist ein Vorverkauf mit funktionierenden Werkzeugen und fester Tokenmenge, der sich genau in der Marktangst füllt, die erfahrene Anleger für ihren Einstieg nutzen. Der aktuelle Stand steht auf der offiziellen Pepeto-Website.