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Die Krypto News zu Ethereum liefern zum Monatsstart einen Widerspruch. Ethereum legte im Juli 19 Prozent zu und ließ Bitcoin mit 8 Prozent klar hinter sich. Die US Spot ETFs sammelten 365,17 Millionen Dollar ein, das stärkste Ergebnis des Jahres. Trotzdem fiel ETH am 3. August um 1,91 Prozent auf 1.839 Dollar. Warum bewegt sich der Kurs kaum, obwohl das Kapital in Milliardenhöhe zurückkehrt? Die folgenden Abschnitte zeigen die Marken, die im August entscheiden. Und sie zeigen, wohin das Kapital wandert, das bei den großen Namen keine Bewegung mehr findet.

Krypto News Ethereum, ETF Zuflüsse auf Jahreshoch und ein Kurs, der nicht folgt

Ethereum beendete den Juli mit einem Plus von 19 Prozent, Bitcoin kam nur auf 8 Prozent, so die Daten von CryptoSlate. Die US Spot ETFs auf Ethereum verbuchten Nettozuflüsse von 365,17 Millionen Dollar, das stärkste Monatsergebnis des Jahres. Die Bitcoin ETFs schafften nur 172,43 Millionen Dollar, den schwächsten Wert seit ihrem Start im Januar 2024.

Zu Wochenbeginn drehte das Bild, denn ETH verlor 1,91 Prozent und notierte bei 1.839 Dollar, wie CoinGape berichtet. Für einen Test der 2.000 Dollar Marke muss der Kurs zuerst die Zone zwischen 1.870 und 1.900 Dollar zurückerobern. Fällt er unter 1.800 Dollar, nimmt der Verkaufsdruck wieder zu. Der Fear and Greed Index steht bei 27.

Das Netzwerk wird mit rund 225 Milliarden Dollar bewertet, und genau daran hängt das Problem. Selbst eine Rückkehr auf 2.000 Dollar bringt von hier aus nur rund 9 Prozent. Der Weg zurück zum Rekord bei 4.946 Dollar wäre nicht einmal eine Verdreifachung. Genau deshalb führen die Krypto News zu Ethereum immer öfter zu Einstiegen, deren Rechnung von einer sehr viel kleineren Basis aus startet.

Pepeto füllt den Vorverkauf, während Ethereum an der 1.900 Dollar Marke scheitert

Wer bei Ethereum von 1.839 Dollar aus rechnet, landet schnell bei einstelligen Prozenten. Genau dort taucht in den Krypto News zu Ethereum ein Vorverkauf auf, der noch keinen Börsenkurs hat und trotzdem Kapital einsammelt. Vorverkäufe, die eine Angstphase überstehen, sind selten, weil die meisten Token Aufmerksamkeit brauchen und diese Aufmerksamkeit verschwindet, sobald die Kurse rot werden. Pepeto füllt sich gerade in einem Rücksetzer, weil die Werkzeuge dahinter funktionieren, egal ob der Markt steigt oder fällt.

PepetoSwap wickelt Trades ohne Gebühren ab, und das zählt in einer Angstphase besonders viel. Denn jeder Dollar, der an Handelskosten abfließt, fehlt später bei dem Kapital, das eigentlich unangetastet bleiben soll. Der Risiko Scorer prüft Smart Contracts und markiert jene, die Wallets leeren sollen, und dieses Werkzeug gewinnt in Angstphasen an Wert, weil sich schlechte Projekte häufen.

Der Vorverkauf gilt als abgesichert, weil SolidProof den kompletten Code kontrolliert und bestätigt hat, bevor der Verkauf überhaupt öffnete. Die Prüfung von außen hat bestätigt, dass die Verträge genau so arbeiten, wie sie beschrieben sind. Insgesamt existieren 420 Billionen Token, und der Vorverkaufspreis steht bei 0,000000188 Dollar. Das Projekt hat 10,38 Millionen Dollar von Käufern gesammelt, die genau in der Angst eingestiegen sind, vor der alle anderen weglaufen.

Aufgebaut wurde das Netzwerk von einem früheren Binance Experten, der jahrelang an der größten Börse im Kryptomarkt gearbeitet hat. Dieses Wissen von innen steckt heute in der Art, wie Pepeto arbeitet. PepetoSwap wickelt bereits Trades ab, die Brücke verbindet bereits mehrere Ketten, und die erwartete Binance Notierung setzt dem Einstieg eine Frist. Sobald die Notierung kommt, schließt der Vorverkauf und der Preis richtet sich danach, was der offene Markt bestimmt. Heute steht dieses Fenster noch offen, und die Krypto News zu Ethereum sagen deutlich, wer danach zum Kurs der anderen kauft.

Fazit

Die Krypto News zu Ethereum zeigen den stärksten ETF Monat des Jahres. Bei 225 Milliarden Dollar Bewertung bleibt der Hebel begrenzt, und genau hier setzt Pepeto an. Dieselbe Angst, die Käufer bei Bitcoin um 3.000 Dollar und bei Ethereum um 80 Dollar vertrieben hat, liegt heute wieder über dem Markt. Der letzte Zyklus hat aus Wallets, die zuerst gehandelt haben, Millionäre gemacht. Bei Pepeto treffen dieselben Bedingungen zusammen, ein früherer Binance Experte, eine erwartete Notierung und 10,38 Millionen Dollar Kapital. Der Abstand zwischen dem heutigen Einstieg und dem ersten Börsenkurs ist das, woraus sich eine Rendite überhaupt erst ergeben kann, und wer wartet, tauscht ein Bedauern gegen das nächste.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Warum steigt der Ethereum Kurs trotz starker ETF Zuflüsse nicht?

Die Zuflüsse sind zu klein, um ein Netzwerk mit 225 Milliarden Dollar Bewertung zu bewegen. Erst über 1.900 Dollar wird die Marke von 2.000 Dollar realistisch.

Was macht den Pepeto Vorverkauf in dieser Marktphase interessant?

Angst senkt den Wettbewerb, und wer jetzt einsteigt, zahlt weniger als jeder, der nach der Notierung kommt. SolidProof hat den Code geprüft, und alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.